英國國防部正在與波音公司談判，主要是爭論E-7「楔尾鷹」(Wedgetail)預警機的訂單數量，打算刪減3~4架。這是由於英國國防資金不足而導致，當然也會影響英國未來的空中防禦體系。

防衛新聞(Defense News)報導，自仲夏以來，英國因為預算有限的原因，打算少買一些E-7，從原本的5架，可能減少到3架。

波音不願談論此事，不過英國國防部在9月22日時，發言人在回復《泰晤士報》就主動提到減少訂購數量的事，顯然是在「試水溫」，探詢公眾與政界能夠接受這個方案。

惠頓戰略諮詢公司(Wheeldon Strategic Advisory)的國防顧問霍華·惠頓(Howard Wheeldon)對此感到優心，他說：「要是英國皇家空軍只有3架預警機，將使英國嚴重缺乏空中指揮控制，與空域感知能力。」

「就我個人看法，此舉絕非良策，5架預警機已經是最低數量，要是只剩3架，絕對無法達到全天候預警能力，這是非常嚴重的後果。」

英國是在去年初，與波音簽約購買5架E-7「楔尾鷹」，總價約15億英鎊(561億新台幣)，預計於2023年開始交付首架，最後1架2025年移交。這5架E-7，是用來汰換已服役40年的E-3D哨兵式( Sentry)，皇家空軍的E-3沒有足夠的升級，性能已經跟不上現在作戰環境，這也是反應英國國防能力衰退的一例。

其實，英國的5架E-7也非新造機，而是選用退役的波音737NG商用客機為基底，然後進行軍用化改裝，至少2架會如此進行。

為了增加英國就業機會，2架二手客機的早期工作在美國進行到一個段落以後，就會送到英國做後續的改裝。

英國首相強生（Boris Johnson）與首席謀士卡明斯（Dominic Cummings）是新國防政策的規畫者，他們認為未來的英國國防，將從常規的武器，轉移到太空、人工智能、網路和海底戰爭等領域，為了昂貴的未來技術計劃騰出預算空間，現行武裝部隊只能做出犧牲。

除了預警機以外，英國也打算削減裝甲車輛、火砲、水面作戰艦、支援艦和戰鬥機的總數。

一位不願透露姓名的國防業界人士表示，他認為英國未來的戰略防禦等級，可能會比2010年還差，因為在沒有了航空母艦、高速戰機、海上巡邏機、預警機之後，剩下的戰力也就沒多少了。

(中時新聞網)