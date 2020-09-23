蔡衍明愛心基金會與南華大學學生一同「送愛下鄉」。（張亦惠攝）

學生與獨居的長輩聊天，氣氛溫馨。（張亦惠攝）

學生關心因中風行動不便的長輩，並致贈禮金及點心。（張亦惠攝）

旺旺集團蔡衍明愛心基金會每年三節皆與嘉義縣在地南華大學合作，關懷地方弱勢，23日分別到嘉義縣溪口鄉及大林鎮三處家庭致贈中秋禮金及米果，獨居的住戶看到學生到來直呼開心，同學也熱情與居民互動，畫面相當溫馨。

南華大學這次共有3名同學一起到個案家中拜訪，應用社會系二年級的温同學說，自己的家庭狀況不是很好，過去受到很多人的幫助，上大學後也立志要做社工，一有機會就會跟學校社團關心地方的弱勢，雖然過程很辛苦，但只要想到能幫助到有需要的人、回饋社會，就有動力堅持下去。

這次關懷的三個個案中，住在溪口的張先生過去在日本擔任廚師，後來因中風回台，因沒有子女獨自一人居住，看到同學及基金會來訪相當開心；另一名在大林高齡96歲的許奶奶，因自幼雙眼失明，且老年失智目前也行動不便生活無法自理，全靠兒子一人打工苦撐，生活相當辛苦，她的兒子也相當感謝學生的關心。

南華大學副校長林辰璋指出，蔡衍明愛心基金會與學校合作多年，每年至少有3次「公益青年送愛下鄉趣」活動，活動範圍是在學校鄰近的鄉鎮，包括溪口、大林、梅山、民雄等地，相當有意義，除讓弱勢家庭受益，也希望藉此讓青年走進社區，關懷需要被關心的弱勢家庭與獨居老人，讓他們知道未來有成就的時候該如何付出心力幫助別人。

(中時 )