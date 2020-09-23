知名的「白人牙膏」製造商嘉聯實業，今年4月間進口308萬4000條大陸生產的5公克牙膏，包裝卻印製「台灣嘉義縣水上」，王姓負責人辯稱是大陸員工搞錯了，但嘉義地檢署依《刑法》255條第1項意圖欺騙他人而就商品之原產國虛偽標記罪嫌起訴。

起訴書指出，2010年嘉聯公司在大陸廣東省中山市設立中山廠，產製小包裝牙膏，賣給台灣飯店旅宿業供應旅客使用，今年4月24日中山廠供貨308萬4000條5公克牙膏給台灣，4月29日這批牙膏被關務署高雄關小港分關檢驗查獲生產地的標示有問題。

檢調調查認為，牙膏包裝上印製「嘉聯白人」、「台灣，嘉義縣水上鄉中山路」，不足以辨識牙膏產地是嘉聯公司大陸中山廠生產製造，意圖混淆消費者誤認5公克牙膏是台灣製造。

王姓負責人否認犯行，他辯稱是要進口牙膏的外包裝，沒有要將包裝寫產地台灣，同一個貨櫃也有空管軟管，大陸廠的工人卻把印有台灣的空管裝填牙膏後才寄來台灣，是大陸廠的工人搞錯。

但檢方傳訊高雄關小港分關人員指證，還有進口報單、嘉聯實業大陸中山廠發票、包裝重量清單等，而王姓負責人供詞矛盾反覆，不足採信。

(中時 )