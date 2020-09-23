台中慈濟醫院醫療團隊歷經14小時手術，摘除黃婦第三期胸腺瘤。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院胸腔外科柯志霖（左起）、心臟外科主任謝世榮及醫師吳慧中組成醫療團隊搶救病人。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

胸腺瘤侵犯位置示意圖（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中50多歲婦女半夜如廁劇烈腹痛送急診，X光查出疼痛主因是泌尿道結石，還意外發現胸腔有顆壘球大的腫瘤！才知道病人腫瘤拖了8年未處理，已大到壓迫心臟及周邊血管，隨時可能引發生命危險。台中慈濟醫院胸腔外科與心臟外科歷經14小時手術，緊急摘除致命腫瘤。

黃婦在台中慈濟醫院急診檢查時，醫師透過X光發現疼痛主因為泌尿道結石，也同時看到影像中胸腔上方大片陰影，立刻安排電腦斷層掃描，並同步照會胸腔外科醫師柯志霖會診。

電腦斷層檢查發現前縱隔腔藏有顆8公分腫瘤，心臟旁的無名靜脈及上腔靜脈也被腫瘤侵犯，上腔靜脈幾乎完全阻塞！柯志霖表示，病人在急診時已看出雙手跟臉部明顯水腫，若發生血液回流心臟不足的情形，很可能引發急性心衰竭，有猝死危機，必須立刻摘除腫瘤。

柯志霖分析，黃婦已是第三期胸腺瘤，腫瘤不止侵犯血管也局部擴及右上肺葉，左側甲狀腺還有結節與腫瘤緊貼，摘除腫瘤前須先切除左邊甲狀腺。被腫瘤侵犯的血管也必須一併移除，需要心臟外科醫師使用人工血管重建無名靜脈和上腔靜脈再接回心臟，手術極為困難。

胸腔外科醫師柯志霖、心臟外科主任謝世榮及醫師吳慧中立跨科組成醫療團隊，與手術室體循師及護理人員歷經14小時手術，才順利摘除腫瘤，解除黃婦的致命危機。手術後黃婦恢復良好，兩周後出院，後續回院繼續接受化學治療及放射線治療，徹底清除腫瘤細胞。

柯志霖感慨，黃婦8年前已經知道胸腔長東西，醫師也提醒要回診處理，但曾經歷子宮肌瘤手術的黃婦害怕手術，選擇逃避，用盡各種方法要與胸腔腫瘤和平共處；8年來腫瘤無聲無息長大，呼籲發現腫瘤一定不要拖，定期健康檢查能提早揪出病灶，就有機會早處理。

(中時 )