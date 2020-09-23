桃園市政府體育局主辦的第6屆「2020桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬」路跑，即將在12月5日於石門水庫南苑停車場開跑，今日記者會邀請桃園市長鄭文燦、體育局長莊佳佳局長等各界長官一同出席，並邀請中華職棒樂天桃猿投手翁瑋均共同站台力挺。鄭文燦表示：「今年因疫情影響，上半年度的路跑賽事幾乎停辦，歡迎跑友們攜家帶眷，一起來桃園參加這場適合全民參與的年度壓軸路跑賽事。」

「2020桃園半程馬拉松 石門水庫楓半馬」路跑規劃有4K休閒組、9.4K路跑組及21K半馬組，今年更首創增加雙人組賽制、在地特色變裝秀及賽道探索尋寶活動，參賽跑者可享有超高CP值報名禮、特色應援及補給。活動開放報名不到2週，各組別均已秒殺爆滿，共有超過6,000人報名，為回應廣大跑者的熱烈支持，鄭市長在會中特別宣布加開路跑組500名、半馬組1000名，共1500個報名名額，請大家一定要把握最後的報名機會。

活動大使樂天桃猿投手翁瑋均，今年在桃園主場表現優異，目前更高居本土投手勝投王，獲得桃園在地球迷支持，並號召球迷一起來石門水庫放任速度。翁瑋均表示：「自己最想挑戰路跑組9.4K，因為在職棒生涯一軍單場最多投過7K(7次三振)，希望能超越這個紀錄。」

本次活動首創增加雙人組賽制，由1位21公里跑者和1位9.4公里的跑者合組報名，除個人成績可分別於半馬組及路跑組排名頒獎外，並可於雙人組成績排名頒獎，大幅提升獲獎機率。休閒組則搭配在地特色變裝秀活動，跑者只要在身上結合桃園在地特色造型樣式，如活魚、客家文化、原住民圖騰、桃園捷運及航空城等在地特色，就有機會獲得最佳人氣獎及最上相獎。另為促進跑友互動，不論有無變裝，只要與1位變裝跑者拍照並分享至臉書粉絲專頁，即可參與抽獎活動。

(中時 )