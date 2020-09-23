【UKAI 鐵板燒】午間限定套餐_香煎美國特級菲力，以鍋煎手法呈現軟嫩肉質。（晶英國際行館提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung推出新菜單，本季以「旬鮮精彩 完美呈獻」的豐收喜悅展現UKAI美味究極的料理與款待之心，融入西餐及鐵板燒兩個不同類型的呈現，希望為賓客創造多層次的味蕾感受。另外，御盟集團引進成立The Ukai Taipei，甫獲《米其林指南》米其林餐盤推薦，晶英國際行館特別推出「一泊二食極致饗宴」專案。

Grill Ukai西餐以饒富秋意的嘉義黃金板栗展開序幕，碩大飽滿的金黃果肉嚴選自全球緯度最低、產期最早的嘉義中埔，繁複手工製作而成的炸栗球口感綿密入口香甜；主廚推薦前菜是特別淬取初秋盛產的番紅花調和蛤蜊高湯入菜，搭配精湛手藝香煎每日嚴選鮮魚佐以東港烏魚子薄切片呈盤，本季西餐晚間套餐更集結當季豐富食材，為款待賓客獻上主餐配菜的多樣化菜色。

懷石料理方面，「炭烤午仔魚 鍋巴香」改良自UKAI銀座割烹的著名料理--鰻魚香草麵包粉燒，以磨碎的糯米包裹新鮮午仔魚酥炸後置放炭火微烤，米香滿溢、口感外酥內軟層次分明。靈感來自於秋季為米的豐收時期，料理長希望將附著在釜飯邊緣鍋巴的香氣以不同型式展現，透過味蕾感受屬於當季物產的豐收喜悅。

「炭火炙燒酢澎湖橫縞鰆」則為本季秋季菜單中三段重的特色亮點，結合割烹特色於桌邊演繹精湛廚藝，以「炭火直燒」的創新做法取代噴槍炙燒，直接賦予食材原始獨特的炭火香氣。微烤後以生魚切片佐酢洋蔥，綴以當季紅柚文旦果肉清爽開胃，尾韻融合回甘的炭香令人回味無窮。

至於「和牛朴葉燒」源自於飛驒高山的郷土美味，精選和牛的脂香及塗鋪於朴葉上的秘製味噌醬，微烤後散發的特殊香氣，搭配清爽秋茄豐富口感，獨有的層次風味唇齒留香吮指回味。

御盟集團永添藝術經營的「金馬賓館當代美術館」，現正展出日本具體派大師嶋本昭三回顧展《跨越藝術邊界》，於開展之初邀請了重要合作夥伴 –日本UKAI餐飲集團共同合作出版展覽限量精品圖錄。UKAI集團大工原正伸社長聞訊，秉持UKAI熱愛藝術的精神，第一時間表達支持，特別贊助圖錄出版計畫，不僅認同永添藝術於台灣推廣藝術的努力，也驚豔其策展團隊將日本近代藝術史上具重要地位的嶋本昭三回顧展專業呈現，更為能支持台灣藝術文化推廣感到榮幸。

大工原社長表示：「心與台灣同在！」日本UKAI集團海外首家分店攜手御盟集團於台灣高雄華麗登場，隨後亦進駐台北微風南山星空塔46樓，雙方除了在旅宿餐飲領域共同追求卓越，日本UKAI的「款待之心」對於料理藝術的職人精神與御盟集團經營「藝術」與「生活」的品牌精神相互契合，透過嶋本昭三《跨越藝術邊界》出版全球限量圖錄合作，象徵著雙方的互信與對於文化發展的投入，永添藝術也為此致上感謝之意。嶋本昭三《跨越藝術邊界》展至11月1日，歡迎把握機會蒞臨金馬賓館當代美術館近身體驗。

為歡慶同屬御盟集團的The Ukai Taipei榮獲米其林餐盤推薦，榮耀呈獻食藝極致饗宴之旅，敬邀米其林粉絲北高同步品鑑，延長推出廣受好評的《好逗點｜Ukai-tei Kaohsiung一泊二食專案》期間限定優惠：入住擁有 18 坪起超大空間的市景客房，享用翌日養生晨食、在秋風暖陽下品嚐來自日本頂尖餐飲集團「UKAI」帶來的職人料理。

無論是遵循日本料理「時旬」傳統結合精湛手藝呈現的 Ukai Kaiseki 懷石料理、及擁有米其林星級血統的日本國宴級Ukai-tei鐵板燒，或是精準掌握火候與食材特性獻上的 Grill Ukai 歐陸西餐套餐，旅人都可以照喜好及時段隨心選擇。

自即日起至2020年10月31日止，雙人成行每房 $8,699 起，若搭配觀光局的「安心旅遊補助」，不分平假日還可折抵 $1,000。

【UKAI 懷石料理】炭火炙燒澎湖橫縞鰆，此菜色為本季秋季菜單中三段重的特色亮點，結合割烹特色於桌邊演繹精湛廚藝，以「炭火直燒」的創新做法取代噴槍炙燒，直接賦予食材原始獨特的炭火香氣。（晶英國際行館提供／柯宗緯高雄傳真）

【Grill Ukai西餐】晚間套餐_集結當季豐富食材，為款待賓客獻上主餐配菜的多選擇性及多樣化菜色。（晶英國際行館提供／柯宗緯高雄傳真）

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