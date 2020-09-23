立委集體涉貪案，台北地檢署日前偵結起訴。由於檢調發動搜索時，在前時代力量黨主席徐永明家中搜出300萬元現金，徐永明供稱，款項是向交通部長林佳龍借的。林佳龍今日受訪時重申，與徐永明沒有金錢往來。

林佳龍說，司法單位都已經有調查而且有說明，沒有涉及不法；至於其他相關部分，尊重司法單位的說明；「我們沒有直接的金錢往來」，媒體繼續追問是否有間接金錢往來？林佳龍說，「我跟徐永明並沒有金錢往來。」

(中時 )