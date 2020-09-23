徐永明300萬懸案 林佳龍重申無金錢往來 17:312020/09/23 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。（潘千詩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委集體涉貪案，台北地檢署日前偵結起訴。由於檢調發動搜索時，在前時代力量黨主席徐永明家中搜出300萬元現金，徐永明供稱，款項是向交通部長林佳龍借的。林佳龍今日受訪時重申，與徐永明沒有金錢往來。 林佳龍說，司法單位都已經有調查而且有說明，沒有涉及不法；至於其他相關部分，尊重司法單位的說明；「我們沒有直接的金錢往來」，媒體繼續追問是否有間接金錢往來？林佳龍說，「我跟徐永明並沒有金錢往來。」 (中時 ) #徐永明 #金錢往來 #林佳龍 #司法單位 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警政人事大搬風 方仰寧接警署主秘120名高階警職調整 14:182020/09/23 社會 連假國五恐塞爆 林佳龍：可走台9線或台2線賞美景 14:282020/09/23 生活 中秋連假到三義 賞木雕遊山城 04:102020/09/23 地方新聞 國旅8月噴發 中秋節花東旅客估增5成 15:162020/09/23 生活 速克立 直流無刷馬達應用權威 04:102020/09/23 產業特刊 赴香港搶名錶「台版陳同佳」上訴遭駁回 16:082020/09/23 社會 徐永明300萬 疑雲未明 04:102020/09/23 時論廣場 資金轉進美國 新興市場淨流出 04:102020/09/23 投資理財 避險熱期貨交易量噴出 04:102020/09/23 財經要聞 合約總值逾6000萬 王維中破中職紀錄披龍袍 13:552020/09/23 體育 生活熱門新聞 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 柚子配6種藥一起吃恐致死 醫：24hr內都不行 - 生活 夫妻都中結腸癌 醫揪病因：天天吃一食物惹禍 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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