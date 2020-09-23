華碩最新支援5G全頻段旗艦型智慧手機ASUS ZenFone 7 / 7 Pro上市以來，升級翻轉前後三鏡頭的180度翻轉式相機持續獲得好評。新機最高搭載最新高通Snapdragon 865+ 5G處理器，超高畫質6.67吋滿版AMOLED螢幕與5000 mAh超大電量，目標搶攻安卓高階旗艦手機(搭載S865處理器)第一名！

為刺激銷售，10月1日至10月31日推出眾多超優惠購機方案，可望再掀ZenFone 7換機潮，預估至10月底可達2.5萬台銷售目標。活動期間，持ZenFone 3 / 4 / 5系列手機至全台華碩專賣店購買ZenFone 7 (6G/128G)，舊換新最高可現折NT$5,000；全通路及五大電信購買ZenFone 7 (6G/128G)、(8G/128G)，線上登錄送1MORE Stylish真無線藍牙耳機(市價NT$2,790)；全通路及中華電信購買ZenFone 7 Pro，登錄送ASUS ZenGimbal三軸穩定器(價值NT$4,990)，好評延長至10月底；另有多項指定通路優惠，請至全台華碩專賣店詢問。

10月中起，華碩將再開30堂「ZenFone翻轉 • 學堂」，除了可學習翻轉鏡頭拍照密技及專業攝影技巧外，參加者還可獲得ZenPower Pocket行動電源乙個(價值NT$699)。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

為體貼用戶需求，華碩於2019年ZenFone 6上市後，推出ZenFone 6用戶專屬學堂，以淺顯易懂的課程設計，讓用戶了解更多手機隱藏功能及專業攝影技巧，2019年共服務近兩千名用戶，使其搖身成為手機攝影達人。10月中起，華碩將再開30堂「ZenFone翻轉 • 學堂」，歡迎ZenFone 6 / 7 / 7 Pro用戶報名參加，除了可學習翻轉鏡頭拍照密技及專業攝影技巧外，也將針對ZenFone 7全新升級的翻轉三鏡頭，設計更多應用實拍課程，讓用戶輕鬆拍出勘比單眼的絕美照片，參加者還可獲得ZenPower Pocket行動電源乙個(價值NT$699)，名額有限，額滿為止。除了實作課程外，華碩ZenFone線上教學網頁也將持續更新，用戶可透過教學網頁溫故知新，了解更多翻轉鏡頭應用密技。

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