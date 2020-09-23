高雄市長陳其邁23日前往旗津漁港參加日友568號漁船命名暨下水典禮。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁23日前往旗津漁港參加日友568號漁船命名暨下水典禮。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁相當重視高雄漁業發展，23日前往旗津漁港參加新打造完成的日友568號漁船命名暨下水典禮，陳其邁期盼漁船正式服役後可以滿載而歸、平安發大財，一方面拚高雄的經濟，一方面也可以讓高雄的漁業發展更加蓬勃。

陳其邁表示，政府對遠洋漁業非常重視，他在擔任行政院副院長時就推動高雄「前鎮漁港建設專案計畫」，中央投入50億的漁港建設專案經費，預計在2年內完成前鎮漁港改造計畫，提供遠洋漁船業者更優質的服務，讓前鎮漁港成為兼具漁業生產、觀光休閒及文化的國際漁港。

陳其邁致詞時坦言，前鎮漁港改造計畫2年內要完工確實是高難度，正常來說應該都是4年完成，但既然已經作出承諾，就必須言出必行、如期完成，目前已經指示副市長成立專案小組，一周到工地視察一次，若有任何問題立即回報，務必在2年內完工，或許到時候可以迎接日友568號滿載而歸。

全台共34艘圍網漁船，日友就占6艘，是國內最大的船隊，日友水產董事長柯俊明表示，日友568號造價5.5億元，共可以裝載1100噸是目前他的船隊中裝載量最大的船隻，未來將會在南太平洋的所羅門群島、吉里巴斯群島、馬紹爾、密克羅尼希亞等海域進行作業。

柯俊明表示，他們的船隻大部分都是捕撈正鰹魚，這是「海底雞」罐頭的原料，多數銷往泰國，再轉連其他國家，因為世界最大的罐頭工廠都在泰國設廠，每艘船平均每年可以捕獲8000到1萬噸的漁獲量。

(中時 )