高雄中山工商餐飲科實力堅強，參加第50屆全國技能競賽，在中餐烹飪青年組首度包辦金銀銅牌。（洪浩軒攝）

高雄中山工商餐飲科實力堅強，參加第50屆全國技能競賽，在中餐烹飪青年組首度包辦金銀銅牌，締造新記錄，奪下冠軍的黃迎寧是此次賽會黑馬，預賽僅拿下南區第5名，經過不斷修正、創新，最終在決賽奪金，率領中山締造８連霸，成功豎立「中山障礙」。

此屆全國技能競賽共吸引900多位選手報名，經過分區賽選拔，取前5名進入全國決賽，黃迎寧1年多來努力不懈就是準備在此次賽會上大展身手，沒想到因為過於緊張，竟然在賽場上看錯題目又切錯盤飾，讓她在南區競賽僅以第5名吊車尾成績進入決賽。

黃迎寧費盡心思努力多時，卻因為自己的失誤在賽場上挫敗，讓她一度氣餒想放棄餐飲夢想，但在老師、同學、家人的鼓勵下重新振作，記取分區賽的教訓，將上次的失敗轉化為前進的動力，即便遇到重感冒身體極為不適，也堅持繼續練習，並且不斷研究新菜色，終於在決賽發揮最大潛能，奪得冠軍寶座。

黃迎寧指出，這1年多來自己做過很多努力，但從沒想過要得第幾名，分區預賽只拿下第5名會那麼難過，是因為覺得自己沒有輸別人，而是輸給了自己，若拿出應有的實力就算沒名次也不會那麼失落，在大家的支持下她重新調整，目標只想克服自己會怯場的問題，其實沒想過會在決賽奪冠，可以為校爭光她相當開心。

黃迎寧表示，自己從小就喜歡到廚房看家人烹飪並跟著幫忙，因為對料理烹調情有獨鍾，便立志當１名廚師，高中時選擇中山工商餐飲科，正式開啟了她的廚師之路，也感謝學校提供他們良好的場域練習，老師們也都全心全意投入教導，他們這次才會有如此佳績。

(中時 )