嘉義縣今23日上午舉辦教師節表揚大會，會中表揚獲師鐸獎的文昌國小校長賴英杰。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今23日上午舉辦教師節表揚大會，縣長翁章梁也趁勢宣布，今年嘉義縣教師的考績獎金將提前在9月28日教師節當日發放。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今23日上午舉辦教師節表揚大會，會中除表揚2位師鐸獎得主、10位杏壇芬芳獎、32位特殊優良教師，以及服務滿30年、20年和10年的績優教師外，縣長翁章梁也趁勢宣布，今年嘉義縣教師的考績獎金將提前在9月28日教師節當日發放，以感謝教師辛勞。

縣府教育處長陳添丁說，嘉縣教師考績獎金多達3億多元，過往囿於財政考量，最快10月份會發放，今年為表達對教師的感謝，縣府特別訂於9月28日教師節當日發放考績獎金，祝福所有老師教師節快樂，一起讓嘉義縣的教育越來越好。

翁章梁今親自頒獎表揚獲師鐸獎的文昌國小校長賴英杰和雙溪國小附設幼兒園教師蔡瑾靜，翁章梁說，教育是國家應負起的責任，嘉義縣的責任又是什麼？他認為老師應該教導學生對故鄉的記憶和感情。

翁章梁期勉教師提升專業素質與表現，因為「投資教育，就是投資未來」，教育可以提供學生成功的機會，引領孩子找到自己的方向，提升競爭力，期許教師能秉持「師道」精神，好好教育我們的下一代。

(中時 )