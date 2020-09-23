2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」即將登場，新竹市政府延續「小塹有約」活動，搭配安心旅遊及多項優惠券，合計最高能補助2400元，讓大家逛完設計展後留在新竹市住1晚。（陳育賢攝）

2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」即將於10月1日登場，新竹市政府將延續「小塹有約」活動，搭配安心旅遊、舊城精選等優惠行程，加上限量的好玩券及動物園入場券，合計最高能補助2400元，讓大家逛完設計展後留下來住1晚，玩遍新竹。

市府表示，「小塹有約」是市府為了推動新竹市觀光而長期經營的品牌，希望透過散步小旅行，持續推廣新竹市的文化深度、在地生活，今年是第5年推出小塹有約散步小旅行，由於大獲好評，因此市府多次加碼名額。

此次主打的「小塹有約─香山走透透」，將帶大家探索獲選觀光局「經典小鎮」的香山區。首先推出的路線「香山滋味，從產地到餐桌」，除了可以親自到漁場採買體驗，也把香山好物一次搬上桌，讓你在國家級香山溼地旁，一邊吹海風、看夕陽，一邊品嘗主廚創意料理。

在地食材包括纖碧爾啤酒、國際米粉、竹魚烏魚子與白蝦、元春羊乳、林記滷味、香山阿母麵線、明發定置漁場的鮮魚等，讓遊客1次就「吃遍香山」！

市府表示，由於2020台灣設計展展區橫跨站前的整個舊城區，除了香山路線外也決定延續6月路線，推出舊城精選的「旅人線：愛在舊城漫步時」及「親子線：解鎖舊城寶藏」。

市長林智堅表示，新竹市是台灣古蹟密度最高的地方，保留古蹟建築、水圳護城河，並有許多老店家、小吃攤，夾雜著幾間文創小店，「旅人線」將帶大家遊覽舊城重要歷史古蹟與吃美食；最受歡迎的「親子線」則以解謎遊戲方式，帶領大人小孩一同認識新竹。

此外，2020台灣設計展「Check in新竹─人來風」也即將在10月1日正式開展，市府近日公布展區路線，要讓民眾在漫步中體會「看展即旅行」，總計2公里長的路線，包含前後站兩大展區、以及由30處店家串連而成的「Public line」，沿途都可見到設計展主視覺「新竹獸」大型裝置現身。

而除了設計展本身完全免費參觀，在展期間還有多重限量優惠，市府補助參加小塹有約行程的民眾售價皆已折抵300元至500元，若在新竹市安心旅遊飯店住1晚，1房最高折抵1000元，還可領取價值500元的好玩券1張、與價值50元動物園門票2張，總計最高受到超值2400元補助，數量有限送完為止。查詢網址https：／／www.designexpo.org.tw／accommodation-offer。

另，小塹有約各路線行程也已陸續開放報名，詳細資訊及行程售價可至官網「新竹市小旅行─小塹有約」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )