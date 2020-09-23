美國高通公司旗下子公司高通技術公司宣布推出7系列最新5G行動平台，高通 Snapdragon 750G 5G行動平台能實現真正的全球5G和出色的HDR電競體驗，以及終端側人工智慧。目前基於Snapdragon 7系列行動平台已宣布或開發中的設計已超過275款，其中包含140款5G設計。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「我們持續看到高階Snapdragon 7系列5G行動平台廣受歡迎，這在我們行動發展藍圖中是相對較新的類別，我們將持續擴展這個系列平台並致力於透過多種方式滿足OEM客戶不斷增長的需求。Snapdragon 750G將許多精選的頂級行動功能帶給更廣大的消費者。」

全新的Snapdragon 750G具有真正面向全球的高通Snapdragon X52 5G數據機及射頻系統，支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立（SA）和非獨立（NSA）模式、TDD、FDD和動態頻譜共享（DSS），以及全球漫遊和全球多SIM卡。此一完整數據機到天線解決方案使Snapdragon 750G驅動的裝置擁有極高的上傳和下載速度，能夠支援數千兆位元的連網能力。Snapdragon 750G提供精選的高通Snapdragon Elite Gaming功能，以實現流暢的低延遲電競體驗與更豐富的娛樂品質。與Snapdragon 730G相比，配備高通Adreno 619 GPU的Snapdragon 750G繪圖渲染效果增強達10%，讓玩家體驗逼真的影像。此外，玩家可利用5G的優勢進行多人電競，或者通過即將推出的5G雲端電競平台將自己喜歡的遊戲直接串流至智慧型手機。

Snapdragon 750G配備最新的第五代高通人工智慧引擎，直觀的互動實現智慧型鏡頭與視訊、語音翻譯、先進的人工智慧影像處理，以及人工智慧增強電競體驗。與Snapdragon 730G相比，高通人工智慧引擎每秒可實現4.0兆次運算（TOPS），提高效能多達20%。Snapdragon 750G配備高通Kryo 570 CPU，與Snapdragon 730G相比，整體使用者體驗提升20%。Snapdragon 750G還配備常時啟動（always-on）的高通感測樞紐，結合了多重數據串流以感知使用情境：低功耗高通人工智慧引擎可實現AI迴聲消除和背景噪音抑制，改善語音聊天電競體驗、不間斷的語音通信，以及支援常時啟動的語音助理。高通技術公司AI音訊和語音通訊套件已整合至Snapdragon 750G，無論背景噪音中包含諸如施工、兒童哭鬧聲或狗吠聲，使用者都能聽到大聲且清晰的語音。

德國電信5G裝置計畫經理Andreas Bussmann表示：「德國電信和高通技術公司在推動創新方面有著強大的策略合作關係。我們很高興看到這一新品發表將進一步幫助5G普及於大眾並改善整體消費者體驗。」

Verizon裝置和產品行銷執行總監Chris Emmons表示：「Verizon透過5G超寬頻（UWB）和我們即將推出的5G全國網路，延續在5G創新的領導地位。我們知道可以仰賴像高通技術公司這樣強大的技術合作夥伴，為6 GHz以下和毫米波頻譜提供卓越的解決方案，我們客戶所依賴的下一代5G裝置也將因高通而實現。」

小米國際產品技術部總經理王權昕表示：「小米致力於開發領先的裝置，以滿足消費者不斷增長對5G的需求。我們很榮幸與高通技術公司合作，向消費者推出首款基於最新Snapdragon 750G的商用智慧型手機。」

基於Snapdragon 750G的商用裝置預計將於2020年底上市。Snapdragon 750G與Snapdragon 690 5G行動平台的針腳和軟體相容。

(科技)