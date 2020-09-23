瑞典知名燕麥奶品牌OATLY公布在台灣進行的飲用奶類模式以及對植物奶的認知研究，發現只有約一半的（54%）的受訪者表示「能清楚界定什麼是植物奶」，有近四成受訪者（37%）認為「植物奶是植物搭配牛奶的飲料」。OATLY認為台灣民眾對植物奶仍然存有一些誤解，顯示植物奶的教育不夠普及和全面，令許多人錯過一項健康且永續的飲料選擇。

為此，OATLY將攜手星巴克一同發起全新的星風格蔬食計畫，將於9月27日在高雄夢時代門市舉辦快閃體驗，現場除有以「OATLY咖啡師燕麥奶 」包裝為原型的大型裝置供拍照打卡外，更提供OATLY燕麥奶調和的咖啡飲品試喝。同時，OATLY將在10月9至11日在台北舉行品牌宣傳車快閃活動，另外在台北、新北市區公車上也將有一系列「我們一起奶」宣傳活動。

OATLY期望透過「我們一起奶」品牌活動，邀請消費者從飲食選擇上改變，並在健康與環保上擁有新選擇。OATLY 專利酶解技術保留燕麥中的膳食纖維和β-聚葡萄糖，而且不含乳糖和動物成分，燕麥味濃，口感順滑，提供給素食、非素食者一個喝「奶」的健康新選擇！在環境永續上，相較於生產牛奶，OATLY燕麥奶能夠降低80%的溫室氣體排放量和79%的土地使用量，及60%的能源消耗。簡單的一個改喝植物奶的小改變，就可以為環境永續盡一份心力。

隨著台灣的蔬食人口日益增加，根據市場研究公司益普索Ipsos的調查顯示每 10 人中就有 1 人聲稱自己是素食主義者。近年，台灣市面上出現愈來愈多植物奶選擇。OATLY的研究調查顯示，有22%的受訪者表示過去一年中飲用更多植物奶。研究調查同時顯示。近乎所有 （96%） 受訪者指出，提起「奶」時，會第一時間會想起「牛奶」，反映牛奶在「奶」類選擇上仍佔有主導地位。此外，有逾九成（94%）受訪者認為牛奶是構成均衡飲食的一部份。

逾八成（82%）受訪者指出，如果他們了解到植物奶是對身體及環境更好的選擇，他們會考慮由牛奶改喝植物奶。為了向大家推廣植物奶的好處，OATLY特別為植物奶設計獨特視覺，簡單突顯植物奶是「種出來的奶」，源於植物而不含任何動物成份，並推出「我們一起『奶』」品牌活動，跟同樣愛護地球的咖啡店、零售及餐飲好友結盟，以品牌一貫輕鬆互動的手法推廣，讓消費者能夠一目了然地分辨植物奶，鼓勵大家一起改喝植物奶，為地球和自身的健康帶來正面效益。

作為全球植物奶界的知名品牌之一，OATLY近年成功於歐美市場掀起反思「奶類」的熱議，期望也能在台灣引起討論。OATLY致力在全球提倡永續發展，近30年來研發出多款燕麥基植物性產品，矢志令世界變得更美好。在歐美，愈來愈多人因為環保和健康的理由減少吃肉，或是不再吃肉改為茹素，此情況令人鼓舞。徹底改變飲食習慣可能十分困難，但從飲用牛奶改為永續發展的植物奶，是一個輕易而舉的小改變，這對地球來說，卻是十分重要的一步。OATLY希望可以把圍繞植物奶及牛奶的思辯帶到台灣，提供全面的植物奶資訊予大眾，從而讓大家了解應該喝什麼奶才是符合自己的身體健康和生活理念。

同時，OATLY的研究調查顯示，逾九成（95%）受訪者認為政府應該向大眾教育植物奶的相關知識，亦有96%受訪者認為，政府和商界應該為植物奶訂立一個獨立於動物奶的類別，以便消費者識別和選擇。OATLY同時呼籲政府更明確定義植物奶，並鼓勵其他植物奶品牌一起向政府及商界呼籲，為植物奶制定一個獨立的分類，以保障消費者權益，同時提供更多植物奶的相關資訊，方便消費者做出符合個人生活方式的消費選擇。

(工商 )