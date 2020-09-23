苗栗縣泰安鄉甜柿即將採收，泰安鄉公所農經課指出，受天氣影響，今年甜柿熟成較快，農戶期盼能提早推廣，產量雖較去年成長，仍不如5、6年前的盛況，尤其山上猴害嚴重，農戶紛紛申請電圍網降低損失，色澤艷麗、果粒碩大的優質泰安甜柿，預計10月中旬上市。
泰安鄉甜柿種植面積約135公頃，年產量約1420公噸，甜柿外皮呈現橙黃色澤、口感香脆，據往年經驗，甜度測得可達18度，農經課表示，今年產量預估比去年更好，農戶指出，套袋情況佳，去年若套1萬袋，今年大概翻倍能套到2萬袋，但山上有猴害，猴子吃甜柿是「採1顆、丟1顆」，損失慘重。
農經課指出，近年申請電圍網的農戶增加，就是為了防止猴害，雖然今年套袋情況佳，仍不如數年前甜柿產出巔峰，1、2公頃就能套7至10萬袋，加上今年天氣熱，甜柿比較快熟成，因此在推廣籌備會時，前後山農戶表示，不要等到10月底，希望能提前推廣展售。
泰安鄉公所將提前至10月中旬辦理推廣活動，預計10月10、11日在頭份市尚順廣場，以10月17、18日在泰雅原住民文化產業區、象鼻國小，辦理泰安甜柿展售會，為增進民眾互動，另結合歌唱比賽，分為青年組及歡樂組，前10名可獲得獎盃及獎金，炒熱在地農產買氣。
(中時 )
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