東海高中汽車科同學陳柏達榮獲全國汽車板金組金牌。（戴上容攝）

陳柏達父母也都場欣慰鼓掌，場面溫馨感動。（戴上容攝）

三重區東海高中汽車科同學陳柏達，榮獲今年「第50屆全國技能競賽」全國汽車板金組金牌，決賽中陳柏達打敗全台948位頂尖選手脫穎而出，賽後由總統蔡英文親自頒獎，陳柏達表示，感謝學校、教師栽培，得獎時想起一路艱辛，激動得想要擁抱總統蔡英文。

東海高中23日舉行記者會，由陳柏達現場示範操作拷板金並分享感言，陳柏達說，板金訓練需要細心，稍不留神全都要重來，他花了一年多時間投入比賽，從蔡英文總統接過獎牌時，覺得一切辛苦都值得了，陳柏達父母也都場欣慰鼓掌，場面溫馨感動。

陳柏達說，他的父親是名計程車司機，所以他從小就熟悉汽車，他選擇到家附近的東海高中就讀，並選擇他最喜愛的汽車科。受獲獎肯定後，他還想更精進板金技術，未來目標是開間店當老闆，並攬用高中汽車科的同學，成為全台最專業的鈑金專家。

帶領陳柏達過關斬將的汽車科主任陳濂承說，陳柏達對汽車很執著，比賽前的衝刺期，師徒倆已經從早練習到晚上12點多，陳柏達仍是堅持要全程檢視，練習期間也辛苦陳柏達的父母，就算練習得再晚，陳柏達的爸爸都會堅持接送兒子回家。

東海高中校長楊順富表示，東海高中汽車科和業界接軌，和HONDA、AUDI等汽車大廠簽屬技術交流，學生們都能得到最新的專業訓練，感謝汽車科主任陳濂承的用心栽培，並找尋各種訓練資源，才有今天陳柏達的好成績。

(中時 )