感情問題永遠是人生困難的一大考題。一位網友在臉書上匿名發文，她表示自己懷胎6個月，想登記結婚卻多次被拒絕，某次未婚夫忘記帶鑰匙回家就狂按門鈴，還飆出髒話問候她媽媽，讓女網友超心寒，直呼「我欠你嗎？」
女網友在臉書粉絲頁《靠北婚姻2.0》上匿名投稿，原文開頭就寫下，「我已經懷孕6個月還不帶我去登記」，提到同居未婚夫的種種「渣男行徑」，他不僅常外出與朋友飲酒作樂，到約定時間還不回家，LINE永遠不讀不回，打電話也不接，一直讓她找謀郎！
此外，女網友還加碼控訴，某次未婚夫早上回家時忘記帶鑰匙，他不僅瘋狂按電鈴，又再奪命連環Call打爆她的手機，當時湊巧女網友在上廁所沒有聽見，結果未婚夫怒氣超衝，隔著電話飆出國罵，不停問候女方的媽媽。種種行為都讓女網友超心寒，忍不住在心裡想，「我欠你嗎？」
文一發出後，不少網友打抱不平的留言給予建議，「建議不要結婚不要登記喔 以後的生活會更慘的」、「千萬不要登記，登記了你就後悔莫及了」、「這確定還要登記嗎？放生吧！這小孩是無辜的」、「這樣還要登記嗎？光想後面的生活，就覺得恐怖」、「結婚沒比較好，靠自己比較實在，因為別妄想他會改變」、「他現在是罵你，過不久就是打妳了」、「怕妳登記後照三餐打了別登記了」、「放生吧」、「都這樣了你還要？」、「不要登記了～小孩自己養就好，一個人也是能把小孩養大的，只是會比較辛苦而已⋯⋯登記的話，才是痛苦的開始⋯⋯」。
(中時新聞網)
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