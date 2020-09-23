一年一度的教師節又將來到，許多老師因年金改革之故而申請延退以拉長年資或透過投保商業保險來補足退休金缺口。元大人壽提醒，除了善用商業保險來補強「退休生活金」的部分，終日辛勞的老師們也別忘了保險的保障功能，優先將「醫療照護」這張防護網備妥，才能好好照顧老後的自己！

自2018年軍公教年金改革後，許多擔心退休金變少的老師紛紛尋求金融工具來提高所得替代率、維持退休後的生活品質，尤以具有壽險保障兼顧累積資產的利率變動型終身壽險商品最受老師們的青睞，是一項相對穩健保守的選擇。元大人壽表示，根據內政部統計處公布的平均壽命，對照衛生福利部統計處發布的國人健康平均壽命，可知國人平均有近9年處於有需要醫療照護之狀態，況且隨著醫療科技進步，仰賴醫療照護的期間會再進一步延長，所以醫療照護之保障亦為屆退人士重要需求。

要如何打造充足穩固的「醫療照護」保障？元大人壽建議，可從終身醫療、實支實付、防癌險到失能扶助險，逐一檢視並視個人預算及需求進行補強。首先，在終身醫療險方面，可以選擇理賠給付總額無上限的商品，以投保元大人壽元氣100終身醫療健康保險附約為例，住院前後各項醫療給付可提供完善的照顧，並強化手術醫療及手術看護保障，保障期間為終身，且無理賠總額限制，讓醫療保障更實在。

其次，對於民眾最煩惱的住院日額與實支實付醫療險選擇，元大人壽建議可投保具兩者二合一的商品，放大醫療效益。以投保元大人壽享有心住院醫療健康保險附約（JR）為例，保障項目包括住院日額給付及醫療實支實付，投保一張商品兩者保障兼具，且病房費跟雜費共用額度，病房費沒用滿之額度可供雜費使用，且商品保障還可擴及配偶與子女，是張可滿足全家醫療需求之保單。根據衛福部今（2020）年6月份公布之2019年國人死因統計，惡性腫瘤已連續38年位居死因之首，元大人壽表示，及早為自己打造一份癌症保障，可讓自己遠離罹癌治療帶來的沉重經濟負擔；在商品選擇上，初次確診罹癌後一次給付整筆保險金的設計，讓保戶更可靈活運用、安心接受治療。投保元大人壽真安心保本防癌保險，即可享有癌症保障至75歲，同時也兼具意外身故、大眾運輸意外身故、意外住院醫療等保障功能，繳費期滿後10年若仍生存且契約仍有效，更可領回年繳保險費總額的1.06倍，有助於強化退休金的準備。

因應退休照護保障需求，元大人壽也有兩張商品除提供失能生活扶助金外，亦針對高齡好發的嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症提供生活扶助金，使退休照護的保障範圍更加全面，貼心關懷老年失智危機。隨著國人平均餘命的逐年提高，壽命延長衍生國人退休後還有20～30年以上的生活要面對，元大人壽提醒老師們提早為醫療與照護費用作準備，備好「生活金」與「醫療照護金」兩大支柱，加強退休財務及健康保障之防護，為自己重塑鐵飯碗，安心享受退休生活！

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