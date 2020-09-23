後疫情時前，當代藝術家蔡國強將於25日歐洲時間下午3點（台灣時間晚上9點）在在法國甘邑的夏朗德河，透過首次的現場直播，帶來白天煙花爆破項目《悲劇的誕生》。兩萬發煙花將從飄浮在河上的150個酒桶中發射，致敬人類「不屈、勇氣與希望」的共同價值。

受尼采《悲劇的誕生》啟發，蔡國強以總長約15分鐘的三幕煙花，分別以一首詩、一副書法、一場戲為形式，表現寂寞隔離、反省、不屈和樂觀向上等多重人生境遇。這場爆破禮讚毀滅與創造往復不息的生命循環，表現人類認清生命痛苦仍要接受並享受它、與自然合一的精神。

蔡國強表示：「作品是關於悲劇的思考。人生的悲劇是永恆的，悲劇和生老病死是枷鎖，人們總在尋求擺脫枷鎖，獲得自由和解放的心靈慰藉。 悲劇是命運的本質，是詩歌和藝術的本質……我們正面對人類艱難遠行中的一個新階段。」也期待觀眾通過這場特殊的煙花與自然和解，獲得些許治癒。

此次活動由軒尼詩《世界的遠行：紀念軒尼詩X.O 150周年》 委託創作，是蔡國強白天煙花首次全球現場直播，藝術家將現場解說。

(旺報 )