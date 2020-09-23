雪佛龍要求員工工作手機刪除WeChat 17:492020/09/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府以國家安全風險為由禁止騰訊旗下WeChat（微信海外版），外電報導，全球跨國能源公司之一的雪佛龍（Chevron）已要求全球員工在工作手機上刪除WeChat，成為首批遵守該行政命令的美國公司之一。 據備忘錄，雪佛龍在員工電郵中把WeChat指定為「不合規應用」，並指由於最近的一項行政命令禁止使用WeChat，現在要求員工從流動設備去掉該App，如果在9月27日前不採取任何行動，系統訪問權限將被刪除。該備忘錄還列明每個員工手機的作業系統和型號。 (工商 ) #WeChat #雪佛龍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》川普下禁令 雪佛龍要求員工刪除微信 16:312020/09/23 財經 擴大在台投資 Mercedes-Benz 原廠零件物流中心正式動工 09:462020/09/23 汽車情報-汽車新聞 連假國五恐塞爆 林佳龍：可走台9線或台2線賞美景 14:282020/09/23 生活 中保科推APP 3.0 手機連線監視器「隨時看」 15:052020/09/22 財經 相互開第1槍 關台廠解雇600人 04:102020/09/22 財經焦點 環保愛地球 廢棄舊手機回收抽新機 15:232020/09/23 財經 igus建無塵實驗室 加速零組件測試、開發 04:102020/09/23 產業特刊 家用主機《戰車世界：僱傭兵》攜手《風火輪》 推出第二季聯名合作 09:542020/09/23 科技 美國禁令摘華為王冠 04:102020/09/23 全球財經 IDC：全球智慧型手機銷售額縮水 04:102020/09/22 產業．科技 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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