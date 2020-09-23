美國政府以國家安全風險為由禁止騰訊旗下WeChat（微信海外版），外電報導，全球跨國能源公司之一的雪佛龍（Chevron）已要求全球員工在工作手機上刪除WeChat，成為首批遵守該行政命令的美國公司之一。

據備忘錄，雪佛龍在員工電郵中把WeChat指定為「不合規應用」，並指由於最近的一項行政命令禁止使用WeChat，現在要求員工從流動設備去掉該App，如果在9月27日前不採取任何行動，系統訪問權限將被刪除。該備忘錄還列明每個員工手機的作業系統和型號。

(工商 )