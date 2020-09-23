（永豐銀行與GoShare合作。圖右為永豐銀行零售金融處處長吳建毅、圖左為GoShare新事業總監姜家煒。圖／永豐銀行提供）

永豐銀行23日宣布與GoShare合作，以QR Pay掃碼支付串聯GoShare使用者與商家之間的刷卡服務，共同打造GoShare Select新生活體驗。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，此次合作不僅提供GoShare App使用者方便的移動共享服務，更透過GoShare Select開拓移動與餐廳美饌的新生活風格。為慶祝雙方合作，自9月30日至12月底，使用GoShare App至GoShare Select美食地圖推薦餐廳，以永豐QR Pay掃碼付款，可享最高25％刷卡金回饋。

永豐銀行表示，GoShare為共享機車領導品牌，廣受年輕客群喜愛，永豐銀行此次以創新技術將QR Pay掃碼支付應用嵌入GoShare App，並結合GoShare Select特選店家，全方位打造結合城市移動、美食玩樂與行動支付的生活新體驗，讓永豐銀行成為在地化創新支付領導品牌。

吳建毅指出，隨網路交易發達及多元支付工具興起，為加速行動支付普及化，永豐銀行更提供「個人特約商店」線上申辦服務，只要能列舉營業事實，上網就可以完成申辦作業，還可將專屬收款QR Code傳給遠端客戶完成交易；消費者免綁定即可掃碼付款，商家也免額外裝設收款設備，透過簡訊通知就能掌握收款資訊。

永豐QR Pay掃碼支付已導入傳統市場，如內湖花市、南門市場等場域，近期更結合街頭藝人協會推出數位打賞箱，也與大誌雜誌合作推出Pay It Forward（把愛傳出去）專案，積極朝在地化創新支付領導品牌邁進。

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