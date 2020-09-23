美國社會正面對種族、平權與移民等多元議題，台灣行為藝術家李明維9月下旬起連續3周攜作品《如實曲徑》於紐約大都會博物館展出，並邀請9名現居紐約，不同族裔、不同性別認同的表演者參與，這是該館重新開放後的第一檔表演節目，並將透過官方Youtube頻道全球直播。

李明維以關係美學聞名，數度受《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《波士頓全球報》以全版篇幅報導，數十年來的展覽與創作中，幾乎每件作品都是透過觀眾參與或互動，進一步完成作品。《如實曲徑》為2015年台北市立美術館委託創作並首演，原為李明維一次赴緬甸旅行後產生的創作靈感，在進入寺廟、神社與佛塔前，當地民眾須先將鞋子脫下，而志工們為了讓參訪者感受純淨神聖的空間而不斷掃拂。

《如實曲徑》由一名舞者，循著自己內心的曲徑遊走於展廳中，以靜默的方式掃拂散落的稻穀，即便過程中偶遇阻礙，仍會持續以覺知方式進行整場演出，李明維認為這個作品可說是演出的舞者帶給觀眾的禮物，提供了探索藝術場域時，感受身心靈純淨的空間。過去演出時，藝術家會請民眾脫鞋進入展場體驗，此次逢疫情，演出只透過Youtube直播，現場將沒有觀眾，對演出者而言又是另一挑戰。

李明維繼2015年在大都會博物館發表《聲之綻》獲紐約時報選為年度最佳10大展覽後，今年帶著《如實曲徑》重返紐約。《如實曲徑》除了2015年於台北市立美術館首演，2017年又在法國龐畢度中心演出，此次在因疫情而休館近半年的大都會博物館呈現，則有美國編舞家比爾提瓊斯加入重新詮釋，李明維表示比爾提瓊斯的投入，讓作品變得更豐富也更有力量。比爾提瓊斯則表示，紐約正經歷著失落和動盪、毀滅和希望，這次作品將進一步彰顯與眾不同的紐約精神，並記錄當下狀態。

大都會版《如實曲徑》由台灣旅美舞者劉奕伶接下第一棒的演出，對她而言這場專注於掃穀的演出，也是疫情以來休息與修行的寫照。文化部駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，李明維作品展現溫暖柔和又深富東方哲理，希望透過此作品的直播呈現出台灣文化的包容，也傳遞撫慰人心的能量。

(旺報 )