中秋連假在即，國道5號單日車流恐逾7萬輛次，交通部長林佳龍今天（23日）呼籲選擇台9線作為替代道路，對於台9線北宜段速限太低，僅40公里，以及未來該段擬全面實施區間測速，欠缺分流誘因，林佳龍表示，會請公路總局等單位檢視、調整。

林佳龍說，可以預期宜花東會有非常多的旅客，因此他推動分流，包括可搭乘公共運輸或替代道路，交通部也有實施國道夜間免費、高乘載等管制措施，希望大家可以做到「路線分流、時間分流、交通載具分流」

林佳龍表示，分流重點是掌握充分、正確即時的資訊，建議大家利用1968 app掌握即時路況，用路人能夠妥善安排行車路線跟遊程，才不會在同一時間使用道路，又因為車流交織造成堵塞，因此交通部特別宣導搭乘公共運輸、選擇替代道路。

林佳龍表示，用路人維持速度，車流會比較順暢，如果用路人忽快忽慢，也是會造成塞車，台9線北宜段速限40公里與區間測速等部分，公路總局等單位會針對實際情況去檢視、不斷調整，找出最好的時速與區間測速實施方式。

(中時 )