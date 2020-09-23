2022台北市長大選意外成為討論焦點，最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安對上衛福部長陳時中的對決中，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。而對於民調的落後，陳時中今日受訪時回應表示「祝他成功」，這個回應讓網友好奇，難道陳時中放棄了嗎？

2022台北市長選舉各政黨將如何布局，持續引發各界關注。據《TVBS》最新民調出爐，有50%的台北市民選擇支持蔣萬安，37%表示會支持陳時中，9%支持黃珊珊。比起4月民調結果，蔣萬安從落後14個百分點，轉為領先陳時中13個百分點。

而在今天的中央流行疫情指揮中心記者會會後，陳時中被媒體問到這個問題，對此，陳時中僅表示「祝他成功」，並沒有對台北市長這個議題多做回應。

陳時中的回應引起網友的討論，表示「回應這麼簡短，受到挫折了嗎」、「知道話太多會一直掉票了吧」、「渾水淌太多，陳時中現在應該很氣」、「放棄選台北市了？」「怎麼可能，他就是個政客啦」。

(中時新聞網)