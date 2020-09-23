力百海日照中心的空間規劃得宜，希望藉著空間、課程能帶給長者豐富的生活及美好回憶。（門諾基金會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮中南區是長照資源比較缺乏區域，門諾基金會籌備多時的壽豐鄉「力百海日照中心」今掛牌成立，往後可讓在地子女們白天上班，將長輩放心托顧，長輩們也可以不用脫離家庭到機構，能在自己家鄉安養晚年。

花蓮壽豐鄉有15村，且部分村落位於海岸山脈，受限偏鄉資源較少，使青年人口流失嚴重，花蓮縣府資料，壽豐鄉65歲以上老年人口佔壽豐鄉總人口數的20.52％、失能身心障礙者高達9.6％，正式邁入縣內第8個「超高齡化」（老年人口占比超過總人口之20％）的鄉鎮。

壽豐鄉境內跟鄰近的萬榮鄉，目前卻無任何機構提供日照服務，因此門諾基金會在籌劃成立壽豐工作站時便將日照中心納入規劃，就是期望在地的服務不要有空缺不足的面向，邁向進一步的社區照顧模式。

門諾基金會常務董事林國泰表示，壽豐工作站「力百海日照中心」環境舒適，能讓長輩與子女們能放心，而壽豐鄉進入「超高齡化」的第8個鄉鎮，代表著在地長輩健康又長壽。力百海日照中心成立，是目前壽豐鄉第一個、也是唯一一個提供日照服務的機構，因此對地方的幫助很大。

「力百海」日照中心的名字有個溫馨的由來，有一次同工與阿美族長輩談天時，分享希望老年生活可以繼續每天過著快樂、充實，長輩說阿美族語中「快樂」即為「力百海(lipahak)」，意即喜樂、歡欣、愉快之意。這與門諾基金會的服務理想相當契合，因此便決定日照中心的名稱為「力百海(lipahak)」。

力百海日照中心空間規劃有動態、靜態區，還有廚房空間，長者可在此區域做些烘培的課程及用餐的區域，希望藉著課程能帶給長者豐富的生活及美好回憶。力百海日照中心可攻30人照顧，對象設定為失能、失智混合型的長者。

(中時 )