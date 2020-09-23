行政院長蘇貞昌今（23）日出席「SEMICON Taiwan 2020」開幕典禮致詞時表示，我國半導體產業去（108）年產值已達2.7兆元，今年可望破3兆元；政府在5+2產業創新計畫的基礎上，將持續推動六大戰略核心產業，盼業界與政府持續共同努力，台灣不只是「亂世中的福地」，也是「優勝美地」，希望大家一起創造更好的成績。

蘇貞昌指出，當全世界超過3,000萬人確診新冠肺炎、近百萬人死亡，許多國家鎖國、封城、不能上課或限制人數集會的此時此刻，我國卻能持續盛大舉行「第25屆的SEMICON Taiwan 2020」國際半導體展，台灣不但是「亂世中的福地」，也如台灣半導體產業協會常務理事盧超群所言，台灣是「優勝美地」，這是業界一起努力所創造出的成績。

蘇貞昌說，上次他擔任行政院長時，政府推動「兩兆雙星產業發展計畫」，「兩兆」是指希望兩個產業的產值破兆，其中之一即是半導體產業。經過民眾、政府及業界14年來的共同努力，去（108）年我國半導體產業產值已達2.7兆元，今年可望破3兆元，這是大家一起為台灣創出的好成績。

蘇揆說，在蔡英文總統領導下，台灣民主、自由、安全及開放，尤其重視資安環境，成為發展半導體產業及相關產業最好的基地，國際相關權威機構也一再評價台灣有最好的投資環境。在蔡總統領導下，政府一定會繼續往此方面布局、做最好的努力。此外，蔡總統高票獲得民眾支持而連任的就職典禮中提及，我國繼5+2產業創新計畫之後，將推動六大戰略核心產業，政府也會持續前進，希望大家一起努力。

蘇揆今天也與經濟部長王美花、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等一起參觀會場的琳得科先進公司、迪斯科高科技公司及漢民科技；除聽取簡報及觀看現場展出的設備外，也在東京威力科創了解半導體製造過程，同時觀看空白晶片及成品晶片。

(工商 )