台中大遠百週年慶明（24）日起正式開跑，今年整檔業績目標力拚30億元！今（23）日在開店前舉行誓師大會，特別以「大航海時代」為概念，樓管、後勤人員、專櫃百名員工打扮成不同海上角色走上紅毯、上台秀表演拚人氣，有淘氣水手、帥氣救生團、霸氣海盜等，並由台中大遠百長官以航海艦長角色啟動船舵、呼喊精神口號，丟出業績達陣勝利球、元寶提升士氣！

台中大遠百表示，今年週年慶打出全館化妝品9折起，內睡衣8折起、百貨服飾7折起，全館累計滿5千送5百、化妝品/內睡衣單筆2千送2百、大家電指定專櫃單筆1萬贈1千、家用家電指定專櫃單筆滿6萬加送1千、單筆滿100萬加送2萬、珠寶黃金區加碼單櫃滿15萬送2千、35萬送5千，首12日（10/5前）再推專屬優惠，化妝品/內睡衣單筆1萬再送250，國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1千。

另外，指定銀行卡消費再享刷卡禮13大銀行聯手出擊全館單筆分期6千送250、9大指定銀行刷數位3C單筆分期1萬送500，首12日（10/5前）刷13大銀行女/男/童裝單筆刷滿8千再加送200，再祭出HAPPY GO卡友滿額加碼來店禮，首3日（9/26前）全館當日單筆滿1千元，即可兌換台灣巧克力品牌Cona’s鳳梨黃金葡萄乾巧克力1盒。

(工商 )