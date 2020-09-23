顏正國和黃鴻升（小鬼）曾一起拍攝賣座國片《角頭》，他日前低調到小鬼靈堂悼念，表示至今仍對小鬼驟逝震驚，「他體格又好，生活又健康，不吃檳榔不熬夜，他沒事都在畫畫，是生活這麼健康規律的人，我收到訊息真的傻掉，正在發光的新星怎麼就殞落了」，至於在小鬼靈堂跟好友說了什麼？顏正國表示無法透露，他說感觸無法形容，難忘拍《角頭》時，都叫小鬼「鬼爺」，「我年紀比他大，叫他哥也怪怪的，所以乾脆叫他鬼爺，想想那段時間相處真的很開心」。

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小鬼在《角頭》中飾演重情重義為了朋友走上歹路的年輕人，顏正國表示拍攝之前，自己在少年觀護所擔任講師，「小鬼一聽到我的身份，立刻表示想去參觀少觀所，了解所內學生的想法和犯錯的心態，我上課就帶著他一起去，讓他跟那些已判刑的、等待判刑的年輕朋友聊」，顏正國讚說：「這樣一個年輕的演員，接了角色，第一個就想到從這些人的生活和心態去認識受刑人，也鼓勵到我，讓我因此想努力溫習過去學到的東西，我非常喜歡他對電影敬業認真的態度。」

(中時 )