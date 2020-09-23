小米台灣今（23）日舉辦「小米台灣智慧家庭新品直播發佈會」，宣布推出多款AIoT（AI + IoT）智慧家庭新品，讓「智慧家庭」一詞更貼近消費者，加速全面普及化。為打造更完整的AIoT智慧科技生活，小米台灣一口氣推出7款新產品，包含小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play、米家吸頂燈 450、可搭配米家吸頂燈使用的Yeelight 遙控器、支援三種通訊協定的樞紐小米多功能網關 2、米家感應夜燈 2 藍牙版，以及小米光照度感應器，加速智慧家庭普及化。

小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play同步登台

小米AI音箱自2018年12月推出後即受到眾多用戶的歡迎，為了帶給用戶更升級的體驗，小米台灣一次推出兩款小米AI音箱-小米小愛音箱Art及小米小愛音箱Play，提供用戶更多選擇。

小米小愛音箱Art以時尚金屬機身搭配極光燈帶，金屬機身內具有10,531個出音孔，聆聽音樂時能感受音樂的清透感，搭配觸控感應式按鍵，輕觸即可喚醒；機身邊緣設計靈感取自大自然奇景，將北極極光帶來的視覺震撼，化成一道均勻散佈柔光的LED燈珠纖帶，匯聚1,600萬種漸變流光，可營造溫暖氛圍。小米小愛音箱Art採2.5吋的全頻揚聲器，以混和特定比例羊毛材料的紙胴體震膜，將聲音細節自然呈現，搭配U型風管低音增強系統，讓低音更沉穩強勁；為使用戶享受更加專業的聆聽體驗，專門替小米小愛音箱Art打造與好萊塢同等級的DTS專業校正音效技術，並提供人聲、溫和、低音三種不同模式，讓用戶可依音樂類型選擇不同模式，感受極致音樂體驗。

小米小愛音箱Play延續小米AI音箱白色簡約外型，體積較過往減少20%，且具備創新式腔體設計，營造出飽滿但充滿細節的聲音，更配備高靈敏度麥克風，以先進的演算法，有效降低多種環境噪音干擾，不論是在家中的任何角落，都能夠應答用戶的呼喚，精準接收語音指定，控制小米的各種智慧家電，享受動口不動手的懶人生活。

小米小愛音箱Art以及小米小愛音箱Play(右）。（小米台灣提供／黃慧雯台北傳真）

為了豐富在地化資源，小米台灣再度攜手音樂品牌KKBOX，凡於2020年12月31日前於小米小愛音箱中啟用或登入KKBOX帳號，即可享有三個月KKBOX免費體驗，價值新台幣$447元，可享受KKBOX提供的串流音樂與有聲書，包括超過5,000萬首正版歌曲、逗趣相聲、親子床邊故事等。小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play都擁有小米AI音箱的經典功能，動口就能控制小米或米家的智慧家電，包含米家掃拖機器人、小米/米家空氣淨化器系列、米家直流變頻電風扇 1X等超過10多種小米智慧家電，除了簡單開關以外，能控制更多不同參數與情境，貼近使用者的需求。

小米小愛音箱Art售價為新台幣$1,495元，小米小愛音箱Play售價為新台幣$595元，9月28日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣；凡於2020年12月31日前購買小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play，即可享有三個月KKBOX免費體驗，價值新台幣$447元，暢享超過5,000萬首串流音樂及100萬本有聲書豐富內容。而小米小愛音箱Art及小米小愛音箱Play用戶在KKBOX會員體驗期滿後，若持續訂閱KKBOX，將獨家獲得KK Points點數回饋。

米家吸頂燈 450 智慧燈具 開啟全屋智慧照明時代

小米在台灣市場長期佈局智慧燈具品類，從米家床頭燈、米家LED智慧檯燈到米家LED智慧燈泡。今（23）日則宣布引進米家吸頂燈 450，讓智慧燈具照明從單點延伸到平面，開啟全屋燈光均可智慧控制的時代。米家吸頂燈 450以圓潤纖薄的外型，以及僅26mm的薄形邊框，可直接融合在家中各式裝潢也不突兀；採用ABS光擴散罩，以特有的小澆口熱流道塑膠注入成型，讓光體高透亮發散且不會分割每一束光線，保持均勻舒適的照明效果。同時，側發光結構運用無邊框的設計，外觀更時尚有型，兼具防塵防蟲效果，打掃起來不費力，時刻保持整潔燈效。

米家吸頂燈 450擁有高達Ra95的顯色指數，更精準地還原物體最真實的顏色，讓室內花藝展現自然原樣、也讓孩童的畫作多一層鮮明色彩。同時，米家吸頂燈 450擁有日光及月光兩種照明模式，日光模式下亮度可達3,000lm，可滿足家中夜晚的主要照明需求，切換至月光模式時，則能散發柔和舒適的溫暖光線。針對喜歡依據自我喜好切換照明模式的用戶們，米家吸頂燈 450也提供三種自定義模式，設定完成後直接以牆面上的實體開關切換三種模式，想設定起床模式、電影模式或工作模式，讓你一鍵到位。

米家吸頂燈 450 以及Yeelight遙控器。（小米台灣提供／黃慧雯台北傳真）

米家吸頂燈 450也支援智慧控制及語音操控，支援米家APP及Apple HomeKit智慧控制，同時也可使用小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play或Siri，語音指令即可開關燈、調整燈光明暗度、切換自定義模式等；搭配單獨販售的Yeelight遙控器，則可直接遙控調整燈光，冬天不再需要為了關燈睡覺而爬出溫暖被窩。米家吸頂燈 450售價為新台幣$1,795元，Yeelight遙控器售價為新台幣$195元，9月28日起在小米商城mi.com、小米台灣實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣。

米家感應夜燈 2 藍牙版 亮度可調整 支援多元智慧連動

米家感應夜燈 2 藍牙版將智慧燈具、人體感應器與光線感應器結合，具備120度超大感應角度以及0至6公尺的感應距離，靈敏地捕捉人體移動，在黑暗中感應到用戶移動時能夠自動亮燈。在最高2,800K的暖黃色燈光中，讓夜晚的輔助照明柔和舒適且不閃爍，更全新升級貼心功能，用戶可在米家APP中調節亮度與感應亮燈時長，貼近每個人不同的需求。米家感應夜燈 2 藍牙版以磁吸式結構設計底座，不僅可360度自由旋轉，無論是放置在櫃子上或用底座背膠黏貼於牆面等不同角落，均可按照不同的角度置入。

透過與小米多功能網關2的連動，米家感應夜燈 2 藍牙版可以做為人體感應器以及光線傳感器使用，並設定在不同時段與其他智慧家庭裝置互聯，在家中無人的狀況下自動關閉電器保證用電安全，或是在半夜起床時即時開啟米家吸頂燈 450或其它智慧裝置，讓智慧家庭生活更有趣多變化。 米家感應夜燈 2 藍牙版售價為新台幣$295元，於9月28日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與friDay購物正式開賣。

米家感應夜燈 2 藍牙版（左）與小米多功能網關2。（小米台灣提供／黃慧雯台北傳真）

小米多功能網關2 完美智慧家庭樞紐

小米多功能網關2大升級，除了與第一代同樣支援Zigbee以外，新增支援Wi-Fi、藍牙與藍牙Mesh三大通訊協定，買任一款小米台灣在售的智慧家庭產品均可直接連動，實現「感應即觸發」的超智慧場景。小米多功能網關2擁有Wi-Fi雙天線，採用2 x 2 MIMO 無線技術，訊號強勁且覆蓋範圍更廣；而輕薄的小米多功能網關2外觀設計簡約低調，外殼採用抗UV材料，長期使用也不易褪色，充電方式改用USB-C充電，不再占用家用的電源插座，可隨意擺放在需要的位置。

因小米多功能網關2支援了三大通訊協定，實踐理想的智慧家庭體驗，僅需這一個，就能讓不同通訊協定的智慧裝置互相溝通，例如將小米多功能網關2連動小愛同學的小米小愛音箱Art與小米藍牙溫濕度計，只要輕鬆問答就能隨時知道室內溫溼度；透過不同的感應器，連動家中的智慧裝置，即可在環境條件達到設定的同時，隨時觸發控制家中的智慧家電，為用戶打造更上層樓的便利生活。小米多功能網關2新台幣$595元，於9月28日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館與friDay購物正式開賣。

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