國民黨籍台南市議員王家貞與李中岑7月提醒疑似有假三倍券流入市面，因行政院長蘇貞昌一句「送辦剛好而已」遭警方以社維法提告，經判無罪後警方提抗告再遭駁回，全案折騰兩個月，國民黨台南市議會黨團23日拿著判決書劍指蘇貞昌，正與律師研議，不排除提告公誹謗。

王家貞與李中岑7月在台南市議會爆料疑似假三倍券流入市面，經查證為烏龍，卻讓執政黨大為光火，蘇貞昌痛批是擾亂防疫，「送辦剛好而已」，警方在政治壓力下送辦社維法。

台南地院簡易庭認為全案為善意提醒，未影響公眾，判決無罪，警方再「奉命行事」提抗告，又遭駁回。王家貞22日接獲判決書，23日與李中岑、蔡育輝與許至椿議員，痛批蘇貞昌指揮辦案干預司法，涉及公然誹謗，用執政優勢壓迫言論自由，正與律師研議，不排除對蘇提告。

王家貞表示，全案折騰兩個月，將議員本著善意提醒政府的本質工作，扭曲為擾亂防疫，最後判決終還清白，一路走來感謝朋友、同事力挺，陪自己度過執政黨的不實指控。

李中岑表示，未來仍會秉持一貫態度，持續為民發聲，持續監督市政和時政。

蔡育輝強調，兩位議員根本無犯意，沒有證據顯示是散布謠言，蘇貞昌卻交辦給應該辦大案的南部打擊犯罪中心，來查辦社維法的小案，作為政治打手，令民主法治自由蕩然無存，正與律師研議適當法條，不排除對蘇貞昌提告。

(中時 )