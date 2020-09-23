超過10年餐飲業經驗的董家瑋，2年前返鄉工作，在屏東基督教醫院與勝利之家合作開設的咖啡廳擔任店長，而工作伙伴是2名智能障礙者，從一開始的徬徨、壓力，待放慢腳步後，藉由各自專長、各司其職，成功撐起一家店。

「以前我是個急性子，會想把事情趕快做一做」，因長期業界經驗，讓董家瑋吃足苦頭，後來發現，最需要改變的是自己，因為跟心智障礙者工作、急也沒有用，開始學習等待、讓他們跟上腳步。

經仔細觀察，有著中度智能障礙的阿勝善於應對，就讓他負責收銀；同樣是中度智障的阿樺，認真謹慎且餐點製作精緻，就讓她主控內場，3人分工、漸漸磨出默契。

董家瑋有感而發地說，跟身障者共事，必須不厭其煩地示範，因此還特地製作工作手冊，例如烤鬆餅，每個步驟都會拍照、寫上說明，並附上明確的材料與份量，「他們若忘記，可以自行翻閱手冊」，教會了自己也有很有成就感。

勝利之家主任陳秀琴說，過去庇護工廠總是關起門來上工，少與顧客接觸，但自從多了與客人的應對進退，看到2位身障者明顯進步，認識阿樺10年來，個性害羞的她，去年尾牙竟上台高歌，讓人印象深刻。

由於店門口有個公車站牌，常有就醫長輩上門光顧，3人協助拿水、遞菜單。董家瑋說，在這裡工作常會遇到老幼及身障者，久而久之學習到如何照顧別人需求，覺得自己才是受惠的那個人。

(中時 )