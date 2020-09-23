適逢水資源吃緊時節，楊梅區一處巷弄水管因故漏水，路面湧水不斷，民眾雖通報市民專線1999，苦等數天卻無人來修，「政府單位看到不心痛我們心痛」。自來水公司則表示，獲報時雖派員勘查，但礙於漏水點位置不明，花了些時間才找到破管，目前已搶修完畢。

楊梅區甡甡路693巷7弄路口附近的水溝內，疑似因自來水管破裂，路面湧水不斷，雖然不影響交通，但民眾見狀後立即請里長反映，卻發現經過3天都未有人員處理，讓他相當無奈，「水流第4天，已變小溪流。」

對此，自來水公司楊梅服務所表示，上述情事於19日晚間入案，測漏員雖前往該地勘查，但由於19日、20日皆有降雨，加上漏水處於水溝蓋下，聽音器無法正確判斷漏水點，在專員的努力下，過程雖有所延宕，但仍於21日搶修完畢，要民眾無須擔心。

水公司解釋，破管為口徑100毫米的塑膠水管，長年使用下來，時常因熱漲冷縮、不堪壓力而損壞，由於該處地勢較高，楊梅又是管線末端，送水所需的壓力自然較高，再加上日前大停水，加壓復水時容易導致破管，除了甡甡路外，其實各地都曾發生破管情形。

(中時 )