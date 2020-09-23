新冠病毒持續於世界各地蔓延，疫情已對全球造成前所未有的重大影響，也徹底改變人類的生活方式，並創造嶄新的經濟模式及加速多項產業發展與應用。據市調機構Gartner統計，疫情爆發後全球近五成的企業員工採取遠端工作；而勤業眾信（Deloitte）也預測，除了遠端工作成為當今與未來趨勢外，無接觸經濟與宅經濟正在加速崛起，而人工智慧（AI）正是這波疫情中，構建人類新生活型態的關鍵角色。

今年，NVIDIA（輝達）舉行的全球最大AI盛會GPU技術大會（GTC）將於10月5日至9日連續五天於線上展開，NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將率先分享人工智慧、資料中心、繪圖、高效能運算、自主機器等領域的最新技術與突破。此外，更廣邀全球頂尖專家與科學家帶來超過600場現場直播與隨選演講，並精心為台灣觀眾準備超過50場在地化演講，內容橫跨醫療、製造、媒體與娛樂、建築工程與營建、電信以及汽車等領域，帶您一窺無所不在的GPU加速運算。

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