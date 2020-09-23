玩密室逃脫還不夠，想體驗一下台綜、陸綜實境節目解謎破關的刺激感嗎？現在吹起一股「戶外實境解謎遊戲」；你可以約三、五好友一起，除了挑戰智力與朋友的默契外，更能深入城市大、小角落，了解當地的文化背景與特色。

在目前還不方便出國旅遊的情況下，國內旅遊成了熱門選項，於是，進階版的密室逃脫：「戶外實境解謎遊戲」，成了許多人在規劃一日輕旅行的優先選項；結合在地景點打造的遊戲，除了解主線任務，遊戲通常還會搭配周遭的美食與地標，一環扣一環的劇情走向，有時都有自己是不是在錄民間版《極限挑戰》的錯覺。假日若想安排一些小旅行，戶外實境解謎遊戲也許是一個好選擇。

#下一個被害者

◆ 圖片來源：《聚樂邦》粉絲團

Netflix 獨家影集《誰是被害者》製作團隊瀚草影視與臺灣遊戲設計工作室聚樂邦聯手，推出首款台劇授權・戶外實境遊戲《下一個被害者 THE VICTIMS' GAME》。觀眾將扮演刑警，與劇中角色聯手，在台北街頭偵破智慧犯詭奇犯案手法。

參與《下一個被害者》遊戲體驗的玩家，須要透過手中的道具遊戲盒，配合手機網頁系統，以及台北市區的現實景物，完成採集證據、互動推理，以及解謎查案等任務。破解層層難關，捉出懸疑命案的真兇，才有機會阻止慘案再度發生！從影集延伸至現實世界的嶄新娛樂體驗即將展開。

◆ 圖片來源：《聚樂邦》粉絲團

◆ 圖片來源：《聚樂邦》粉絲團

在 Instagram 查看這則貼文 聚樂邦 Clubon 議題實境遊戲（@clubon_games）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 13 日 下午 9:16 張貼

#風聲諜影

◆ 圖片來源：《芒果遊戲》粉絲團

在高雄市左營有一座『將軍村 / 明德新村』，它擁有高階軍官才能享有的生活環境，過去這裡曾是海軍將領溫暖的家，現在轉型蛻變成『再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區』，以全新的姿態展開眷村文化新生命。以「眷村生活」、「諜報懸疑」為主題，帶領玩家進入眷村文化園區，透過尋找間諜的故事劇情，在尋找線索、推理解謎的體驗過程中，認識當地眷村的生活與歷史，最後挖掘出背後的真相。

◆ 圖片來源：《芒果遊戲》粉絲團

◆ 圖片來源：《芒果遊戲》粉絲團

(中時新聞網)