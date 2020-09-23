遠東集團旗下愛買台中水湳店是愛買全新三代創始店，店內廣設親子共讀區等親子設施。（馮惠宜攝）

愛買水湳店23日盛大開幕，台中市長盧秀燕也親自到場向遠東集團董事長徐旭東致賀。（馮惠宜攝）

愛買水湳店23日盛大開幕，典禮上特別捐贈台中市政府社會局881份愛心文具禮包，提供給弱勢兒少使用。（馮惠宜攝）

愛買水湳店23日盛大開幕，集團董事長徐旭東也親自出席。（馮惠宜攝）

遠東集團投資台中，蓋建大型購物賣場，被視為是愛買全新轉型之作的台中水湳店23日盛大開幕，遠東集團董事長徐旭東表示，這是全台第一座綠建築量販店，也是愛買第三代創始店，量販3.0是以購物中心規模打造全新量販店型，他也期許，該店可以成為帶動地方發展的領頭羊。

遠東集團早在30年前就在中清路、經貿七路購地，愛買水湳店是台中第3家、全台第15家愛買量販店，更是愛買全新轉型第三代店的創始店；該店23日盛大開幕，台中市長盧秀燕也親自到場致賀，她表示，愛買水湳店座落於水湳經貿園區，可說是水湳的「門前店」，鄰近水湳國際會展中心、綠美圖等建設，有助地方發展，希望遠東集團在台中繼續加碼投資。

徐旭東表示，台中兼備良好的港口與地理位置，是個很棒的地方，未來發展前景可期。他也強調，遠東集團投資台中不只零售，工業投資部份，除了設立化工廠、化學廠外，在台中港加工出口區與法商液空集團合作，興建亞東工業氣體廠，預計於明年3月完工並正式營運，生產各類國內晶片廠、醫療院所等需要的高純度氣體及電子先進材料等。

徐旭東在開幕典禮上也特別捐贈台中市政府社會局881份愛心文具禮包，提供給弱勢兒少使用，由社會局長彭懷真代表受贈，並頒贈感謝狀，感謝企業熱心公益。

愛買水湳店突破量販賣場的既定印象，是全台第一座綠建築量販店，採「降低貨架高度減壓迫、走道加寬」、「生鮮代客料理」和「廣設親子設施」等消費體驗至上的特色，和其他量販做出服務差異化。

愛買營運長莊金龍也期望該店成為「地方型」購物中心，全力顧好距離店內30分鐘的30萬多戶家庭，增加滲透率，更以Hyper Mall全方位購物體驗的優勢，吸引龐大的中部科學園區上班族進店。

(中時 )