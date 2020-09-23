倪京台指出，煤油爐其實比較安全，且收容所內的煤油爐都放置在走廊，並不會直接碰觸到貓狗。（基隆動物收容所提供／吳康瑋基隆傳真）

動物收容所員工表示，今年經費扣除收容動物的基本開銷後，實在無力再購買煤油，因此與台灣動物緊急救援小組合作，在9月中發起募集行動，讓收容所內的動物禦寒使用。（基隆動物收容所提供／吳康瑋基隆傳真）

動物收容所員工表示，今年經費扣除收容動物的基本開銷後，實在無力再購買煤油，因此與台灣動物緊急救援小組合作，在9月中發起募集行動，讓收容所內的動物禦寒使用。（基隆動物收容所提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市動物收容所屋舍為搭建的鐵皮屋，因缺乏修繕經費，導致近二十年過去，籠舍環境漏雨潮濕，夏季悶熱、冬季極為寒冷。（基隆動物收容所提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市動物收容所為全台海拔最高的動物收容所，冬天不僅異常濕冷，氣溫還曾低至零下，但動物收容所因電力系統老舊，無法負荷電暖爐運行，每年都只能靠燒煤油爐來讓流浪動物們度過寒冬，但今年因疫情影響讓經費捐贈銳減，收容所也因此缺乏購買煤油的經費，對此，台灣動物緊急救援小組緊急在網路上發起募集活動，原本預計募集160桶煤油，但網友愛心大爆發，短短48小時就募集200桶。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，基隆市動物收容所又稱「寵物銀行」，房舍為早期搭建的鐵皮屋，因缺乏修繕經費，導致近二十年過去，籠舍環境漏雨潮濕，夏季悶熱、冬季寒冷，因此，煤油爐就成為這些流浪動物們在冬天的救命必需品，不然放任老弱犬貓受風寒，極易增加猝死機率。

針對煤油爐會不會反而讓流浪動物處在危險之中，倪京台回應指出，其實收容所內的煤油爐都放置在走廊，並不會直接碰觸到貓狗，在所內使用煤油爐反而較為安全，他強調說，因為基隆收容所內的電力系統老舊，無法負荷電暖爐運行，過多的電暖爐，反而才更容易造成電線走火，引發火災，危險度明顯更高。

動物收容所員工表示，募集行動因為有網友們的愛心相助，才能達成目標，救援小組也迅速向中油公司購買200桶煤油，並運送到七堵區大華三路的基隆市動物收容所，整段過程還以空拍機錄置成影片，更吸引超過萬名網友點閱按讚大呼感動。

對此，市議員張秉鈞表示，基隆動物收容所常年編列經費嚴重不足，再加上收養高達75隻的流浪狗，造成收容所的飼料、設備容易短缺，並且去年動物收容所志工已上網募煤油，今年再度發生相同的問題，代表市府在預算編列上是應該進行檢討，他也要求政府評估提撥更多的經費給動保所，並研議改善動保員的待遇，讓毛小孩能得到好的照顧及環境。

(中時 )