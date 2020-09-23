《台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動》今年移師金山萬里溫泉區舉行。（中華民國溫泉觀光協會提供）

《台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動》今年移師金山萬里溫泉區舉行。（中華民國溫泉觀光協會提供）

《台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動》今年移師金山萬里溫泉區舉行。（中華民國溫泉觀光協會提供）

《台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動》今年移師金山萬里溫泉區舉行。（中華民國溫泉觀光協會提供）

一年一度的台灣溫泉業盛會《2020台灣溫泉養生與美食論壇暨台灣溫泉美食開發創意活動》今年移師金山萬里溫泉區舉辦，活動在中華民國溫泉觀光協會總會長李吉田帶領下，全國各地溫泉區協會及業者今（23）日齊聚在金山萬里溫泉區，論壇活動在陽明山天籟度假酒店盛大舉辦。

本次活動共有來自全台溫泉區協會及業者，包括北投紗帽山、陽明山、礁溪、金山萬里、烏來、泰安、谷關、大坑、東埔、北港溪、埔里、寳來、關仔嶺、四重溪、知本、安通及瑞穗等17個溫泉區業者，溫泉論壇受到中央及地方政府的肯定，同時也有產、官、學界的支持，預計吸引各溫泉區上百家溫泉業者出席研討交流。

活動開幕式上午9時許行，交通部觀光局長張錫聰、國有財產署長曾國基、交通部觀光局國民旅遊組長莊靜真、交通部觀光局北觀處長張振乾、新北市金山區長廖武輝、新北市溫泉區觀光協會理事長游忠義理等貴賓蒞臨參與，並上台致詞給予勉勵及祝福，為活動揭開序幕。

觀光局長張錫聰表示，觀光局肯定中華民國溫泉觀光協會對於台灣溫泉觀光產業的付出，也感謝總會長李吉田對溫泉產業的用心，此次論壇活動相當成功，未來也希望協會能辦理國際論壇，邀請各國溫泉專家、學者來台演講，分享各國溫泉的實際用途及經營方式，以提升整體台灣溫泉旅遊品質，也希望在觀光局及溫泉業者共同努力下，擦亮台灣溫泉在國際間的品牌。

李吉田表示，論壇活動今年已連續辦理第4年，每年皆在全台各地不同的溫泉區舉辦，今年移師至金山萬里溫泉區辦理，也將逐年地辦理下去，也希望每年可以針對不同的溫泉議題及主題在進行交流研討，以提升各溫泉區協會及業者的專業知識及技術。

此外，台灣因種種因素的限制，使溫泉保健及療效還無法起步甚至正當的運用，也無法公開宣傳溫泉對於人體的幫助，所以大部分的民眾對於溫泉對人體的好處完全不知。所以透過論壇的舉辦，召集全台溫泉區理事長及業者、專家學者們集思廣益，針對溫泉保健理療執法的推動及溫泉實用性質應分為休閒、保健、理療運用等，也將邀集相關單位、溫泉協會及業者一同參與及推動，以溫泉保健理療具體化及合法化為目標努力。

(中時 )