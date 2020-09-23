位於台北市市民大道四段一家美式餐廳，23日下午大約1點多，突然發生氣爆，幸好現場火勢沒有蔓延，消防隊抵達店家時，剩滿地玻璃碎片，兩名男員工輕微燙傷，無生命危險，而現場也捕捉到一名正妹忙進忙出，原來她就是餐廳老闆娘，外型亮麗的她，也是一名知名網紅。

有著混血兒般的精緻臉蛋、健康美式的身材，美式餐廳美女老闆娘Veeda，乍看以為是外國人，Veeda身高165公分，擁有傲人上圍34D，在自己個人instagram上暱稱「蜜汁肥達」，不僅身材長相，讓她成為知名網紅，Veeda更有生意頭腦。

開設這間美式餐廳之前，Veeda也投資過位於台北市的餐酒館，她曾上節目透露，雖然經營餐酒館，喝酒自然是必備技能，自己雖然能喝，但是酒量很不好，「差不多三杯威士忌的量」，就可以讓她頭暈眼花。

Veeda認為因為女生平時比較壓抑，喝酒後大解放，容易說出心事、或是做平常不敢做的事，她舉自己為例，表示只要喝醉就很喜歡唱歌，曾經模仿歌手伍佰，大唱「上帝救救我」，但反差行為反而讓粉絲覺得Veeda相當可愛，增加不少個人魅力。

(中時新聞網)