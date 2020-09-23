基隆市文化局舉辦「流籠到基隆」夏末音樂會，並邀請實力女聲「林曉培」、獨立樂團「告五人」、「搖滾大嬸」及「拾參羊樂團」獻唱，文化局長陳靜萍希望以重量級的音樂，帶領旅客了解西岸的獨特魅力。（吳康瑋攝）

基隆市文化局舉辦「流籠到基隆」夏末音樂會，並邀請實力女聲「林曉培」、獨立樂團「告五人」、「搖滾大嬸」及「拾參羊樂團」獻唱，文化局長陳靜萍希望以重量級的音樂，帶領旅客了解西岸的獨特魅力。（吳康瑋攝）

基隆人的夏日慶典種類繁多，基隆市文化局為讓民眾可以盡情享受夏季的海港風情，將於10月17日下午3點在西岸外木山海興游泳池旁停車場，舉辦「流籠到基隆」夏末音樂會，文化局長陳靜萍23日表示，西岸是基隆發展的起源，過去人們以流籠乘載著兩地之間的資源維生，而這次文化局邀請實力女聲「林曉培」、獨立樂團「告五人」、「搖滾大嬸」及「拾參羊樂團」獻唱，以重量級的音樂帶領旅客了解西岸的獨特魅力。

陳靜萍指出，基隆港的西岸擁有許多具故事性的地景與環境文化資產，這次文化局除推出實地體驗海洋城市生活感的「帶著明信片潮旅行」，向民眾展示富含特色的歷史建物，更邀請知名城市速寫畫家鄭開翔老師化身藝術導遊，帶領大家在著名文化景觀仙洞巖上，提筆畫下眼中的雨都基隆。

陳靜萍表示，音樂會除安排樂團演出外，還有規劃海岸市集及西岸小旅行等系列活動，讓民眾在品嘗美食的同時，可同時回顧百年海港都市的經典歷史，她說，今年度的西岸小旅行有別於以往，以高強度來形容，要從車站走到西岸燈塔，從大船看到砲台，非常考驗參與者的體力，但開放報名不久便已爆滿，看得出大家都已蓄勢待發，迫不及待地想將西岸廊帶一次認識透徹。

文化局指出，西岸近幾年不斷被揭秘探索，連今年國慶晚會都將於10月9日移師到基隆西岸西四碼頭舉辦，其中，「流籠到基隆」音樂會緊跟之後在外木山開唱，並邀請在地市民及觀光客一同走入西岸地區，體驗文化歷史空間、生活聚落與地景風貌的獨特魅力。

(中時 )