因電視劇《稍息立正我愛你》、古裝劇《小女花不棄》獲封「國民閨蜜」、「最美殺手」的藝人黃心娣特別邀請今年剛加入周子娛樂的師妹陳加恩、師弟Rosen一起提前過中秋，她也親自預定場地讓大家親手做出軟萌玉兔蛋黃酥，原先心娣想以師姐身份好好帶領大家如何「優雅」的製作甜點，殊不知一見玲瑯滿目的材料和工具瞬間傻眼，平板上的製作步驟更是看的一頭霧水，坦言：「終於能體會依晨在鄭元暢（小綜）不專業廚房的心情；兩位師弟妹雖剛加入周子娛樂，但早已完成諸多影視作品，加恩拍攝首支電影長片外，先前殺青的網劇《不讀書俱樂部》也將在今年底播出，而Rosen與老王樂隊合作的MV《安九》更是在Youtube上點閱率直破400萬。

製作過程中師弟Rosen不但展現做甜點的經驗，現場更像小助教般不慌不亂的幫師姐們備料、救火，讓現場所有工作人員誇讚「暖男一枚」，心娣也忍不住直接在現場幫他徵友；陳加恩則是直接把麵團當作黏土玩，還將長條形麵團直接做成大餅，哭喊：「如果是中式料理我肯定沒問題」；心娣表示相較之前公司聚餐緊張模樣，這次更能看出他們個性上的差異，加恩屬於慢工出細活，「她雖然會自言自語說自己就是在玩麵團，但對於每一個步驟都按部就班地進行，更不會因為困難就直接放棄」；Rosen則是臨危不亂穩如泰山，雖然他自嘲說自己是動作表情100分，成品有待考察，但在看到其他人有需要幫忙時，會馬上伸出援手，真的是十足的暖男無誤。

經歷兩個多小時的製作，超萌玉兔造型蛋黃酥終於出爐了，三人看著各自的成品笑說應該改叫「蝸牛」造型蛋黃酥，加恩更嘆：「早知道就做一般造型的蛋黃酥了」，但也一致認同表示「心意最重要」，蛋黃酥撲鼻而來的香氣更讓心娣大喊：「真的越做肚子越餓」，她也希望透過各種方式和家人表達自己的心意，盼在這特別動盪的一年，大家都幸福平安。想知道更多精彩內容，記得每周五晚上6點鎖定黃心娣Youtube頻道。

(中時 )