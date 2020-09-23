為了迎接中秋佳節，歡慶團聚時刻，小米自9月28日起至10月4日推出「小米中秋節 HIGH購好禮」活動，針對多款智慧家電與生活熱門商品祭出好康優惠。自9月25日至9月30日於「小米中秋節 HIGH購好禮」活動頁面上發送限量優惠券；而「小米中秋節 HIGH購好禮」活動於9月28日起至9月30日止在小米商城mi.com以及PChome24h購物小米旗艦館率先起跑，於10月1日起至10月4日止於小米實體門市及其他官方授權實體通路接力開跑，線上商城與實體門市不同時段各享優惠。

「小米中秋節 HIGH購好禮」活動推出多項商品直降優惠及滿額贈活動，其中包括最受用戶關注的米家掃拖機器人直降現折$700元，限量500組，只要新台幣$8,295元，領券最高再折新台幣$300元，還可獲贈8H 多功能護頸枕U1或小米簡約休閒雙肩包（好禮二選一）；米家空氣淨化器 Pro直降現折$500元，只要新台幣$6,395元，領券最高再折新台幣$300元，還可獲贈8H 多功能護頸枕U1或小米簡約休閒雙肩包（好禮二選一）；米家掃拖機器人 G1直降現折$650元，只要新台幣$4,345元，領券最高再折新台幣$300元，還可獲贈小米手環 4（價值新台幣$765元）；小米AI音箱直降現折$500元，只要新台幣$995元；降幅最高達67折，直降現折再送好禮。

此外，推出經典「組合套裝」，購買米家自動感應洗手機與小衛質品泡沫洗手液（三瓶裝），只要新台幣$460元（原價新台幣$510元）；購買米兔兒童聲波電動牙刷與米兔兒童聲波電動牙刷頭 3支裝，只要新台幣$1,195元（原價新台幣$1,340元；限量200組）。另外，單筆訂單（不含手機）消費滿新台幣$3,000元，即贈小米手環4（價值新台幣$765元）；單筆訂單（不含手機）消費滿新台幣$5,500元，即贈8H 多功能護頸枕 U1或小米簡約休閒雙肩包（好禮二選一）、單筆訂單（不含手機）消費滿新台幣$8,500元，即贈米家電動起子機（價值新台幣$895元）。更多「小米中秋節 HIGH購好禮」活動內容，將於9月25日在小米商城mi.com公布。

除了宣布將推中秋購物活動，小米在今日的「小米台灣智慧家庭新品直播發佈會」中，也宣布推出多款AIoT（AI + IoT）智慧家庭新品，包含小米小愛音箱Art、小米小愛音箱Play、米家吸頂燈 450、可搭配米家吸頂燈使用的Yeelight 遙控器、支援三種通訊協定的樞紐小米多功能網關 2、米家感應夜燈 2 藍牙版，以及小米光照度感應器等7款新產品，加速智慧家庭普及化。有興趣的米粉可一同關注。

(科技)