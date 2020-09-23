「棒棒積木飯店」設有自動辦理入住的機器。（呂妍庭攝）

親子館規畫36間大坪數主題式房型，每間都設有電動小車專屬車庫。（呂妍庭攝）

佔地1萬多坪的「棒棒積木飯店」設有兩館，其中積木館客房數188間。（取自棒棒積木飯店臉書／呂妍庭嘉義傳真）

親子館規畫36間大坪數主題式房型。（取自棒棒積木飯店臉書／呂妍庭嘉義傳真）

親子館規畫36間大坪數主題式房型。（取自棒棒積木飯店臉書／呂妍庭嘉義傳真）

親子館規畫36間大坪數主題式房型。（取自棒棒積木飯店臉書／呂妍庭嘉義傳真）

「棒棒積木飯店」，號稱是南台灣首座以積木造景為主題的大型渡假飯店。（取自棒棒積木飯店臉書／呂妍庭嘉義傳真）

為帶動嘉義縣地方觀光發展，佳茂集團返鄉斥資33億資金，精心打造適合兼具商務休憩、親子同樂的「棒棒積木飯店」，號稱是南台灣首座以積木造景為主題的大型渡假飯店，經過2、3個月試營運，今23日業者正式開張。

佔地1萬多坪的「棒棒積木飯店」設有兩館，其中積木館客房數188間，全是積木主題房，特別的是，客房走廊共展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技的積木互動圖像，讓住客就近體驗互動式聲控發光積木，另外館內也設有近百坪發光積木遊戲室。

親子館規畫36間大坪數主題式房型，包含櫻花仙子、山洞火車、蔚藍山海、森林精靈、神木伯伯、麋鹿樂園等6種房型，親子館內設有兒童電動小車專屬跑道，每間房間則附設兩輛兒童車專屬車庫、電動小車和客房內獨立大浴池等設施，孩子們在飯店空間內就享受駕馭名車的快感。

棒棒積木飯店旁就是佔地面積2100坪的「棒棒鯨奇樂園」，目前是南台灣最大室內主題樂園，結合休閒娛樂、冒險運動與美食餐飲，樂園1樓為遊戲區，2樓為主題餐廳，其中樂園分成兩館，包含「鯨奇海洋館」和「拓展運動館」，入住特殊專案或房型就贈送棒棒鯨奇樂園門票。

棒棒積木飯店中庭還裝置一座由3萬5000顆積木製作的積木自由女神像，高度約9米高，業者強調不用到日本東京台場，在台灣就能看到總重1.1公噸的自由女神。

今上午在飯店附設的賀采宴會廳舉辦開幕茶會，國立故宮博物院南院處長彭子程、嘉義縣文化觀光局長許有仁、嘉義縣政府新聞行銷處處長劉孋瑩、勝偉營造工程總經理黃豐盛等人都到場，期盼棒棒積木飯店能與故宮南院等嘉縣知名景點共生共榮。

(中時 )