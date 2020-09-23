新生兒代表生生不息的生命，桃園市農業局提供小樹苗供6個月內新生兒家庭作植樹紀念，期望孩子們跟樹苗一樣順利成長茁壯。農業局林務科長傅瀅濱提到，中秋至春季是領取小樹苗最佳時段，日曬不會過熱，也不需要辛勤澆水，存活率較高。

桃園市人口已突破226萬，每個小生命的誕生都是家庭及國家的喜事，桃園市政府特別提供小樹苗供6個月內新生兒家庭免費領取，作為孩子的誕生記念，該項政策於2013年後升格為準直轄市起開始實施，近年為鼓勵民眾在桃園設籍，正加強推廣，期望藉環境綠化、提供良好環境，伴同新生兒成長。

傅瀅濱說，農業局每年平均配撥40至50件新生兒樹苗給民眾，會依當年的氣候狀況提供不同樹苗做選擇，今年的樹苗則以桂花及黃金側柏為主，最佳領取的時段為中秋時節至春季，由於該時節氣候涼爽，灌溉的次數也不會過於頻繁，因此種植存活率較高。

傅瀅濱坦言，雖然這項政策推行許久，但仍很多民眾不知道這項諮詢，因此錯過了領取小樹苗的機會，傅瀅濱鼓勵民眾踴躍領取，只要是設籍桃園市的新生兒，憑6個月內出生證明影本，連同申請書傳真、電子信箱或寄送桃園市政府申請，農業局會以電話通知民眾至局處領取樹苗。

(中時 )