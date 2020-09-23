高雄市今年辦理智慧節能路燈換裝計畫，將高耗能高壓鈉氣燈改換為節能路燈，目前換裝進度已達9成以上，路燈開關也一併汰換更新，讓今年高雄路燈通報案件數量逐漸下降，路燈妥善率提升，讓民眾用路時更為安全。

智能路燈裝設後，結合既有的路燈編號定位，一但路燈故障不亮，會自動通報至路燈管理系統，維修人員便可在最短時間接獲通報並進行修復作業，大幅增加維修效率。

高市府工務局長蘇志勳表示，高雄市目前約有24萬盞路燈，路燈維修改以民間融資提案的採購方式執行，基本特性是政府不直接生產，而是向民間機構購買公共服務。維修效率相較去年1月至8月，整體路燈案件總數大幅下降，減少了6000件，尤其在颱風豪雨頻繁的7、8月，整體路燈案件總數更降低30％以上，成效顯著。

工務局表示，路燈不亮通報案件中，大範圍路燈不亮多屬台電公司路燈電源供應問題，每當台電供電異常，路燈不亮範圍可擴及整個里或多個里，影響民眾通行安全，造成地方民怨。他們已請台電全面檢視供電設備，針對容易發生供電異常的區域加強巡檢，並建立路燈專用電源線路及相關電器設備維護巡查機制，降低路燈大範圍不亮情形。

(中時 )