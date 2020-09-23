澎湖海巡隊查獲大陸漁船越界捕魚，防疫人員進行大陸船員檢疫、量體溫測量。（陳可文攝）

大陸海洋伏季休漁期結束，漁船越界作業猖獗，短短10天兩度查扣越界大陸漁船，23日警告驅離大陸籍拖網漁船「閩東漁64578號」置之不理，帶案處分押回偵辦。

領空不容別人耀武揚威，領海也不許別人侵門踏戶；海巡署「護永專案」威力掃蕩，杜絕防疫缺口，嚇阻大陸漁船越界歪風。

23上午10時許，澎湖第八海巡隊10020巡防艇以船上雷達偵蒐海上可疑目標，立即與第十三巡防區岸際雷達系統互相驗證，於花嶼西北方20.7浬處海域赫見大陸漁船集結非法作業，巡防艇出動前往驅離。

果然發現大陸籍拖網漁船「閩東漁64578號」拋錨下網肆無忌憚進行漁撈作業，海巡人員多次廣播仍恣意逃竄，巡防艇緊追並強靠登檢。

查獲陳姓船老大等7人，船上漁獲量3000多公斤全數海拋銷毀，船上沒有牛、豬肉相關製品，船員也無發燒情形，隨即人船一併押回馬公港偵辦，全案依違反「兩岸人民關係條例」重罰。

鑒於疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，全程穿著防疫裝備小心翼翼強化防疫措施。

澎湖海巡隊立即通報衛生局、疾病管制署及防疫檢疫局人員到場進行大陸船員檢疫、體溫測量及旅遊史調查等措施，同時針對陸船全面消毒作業，防堵疫情入侵澎湖。

(中時 )