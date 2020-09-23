透過這次的船舶防災演練，確保各單位間的聯繫管道順暢，及熟悉海洋油汙染事件發生時的應變作業。（姜霏攝）

為有效防範船舶火災時，如何迅速搶救及避免海洋受油汙染，桃市府與海委會23日舉辦近年來最大規模的港區汙染實境操演，動員102人共同參與，確保各單位的聯繫管道順暢，同時也熟悉事件發生時的應變措施。

海岸管理工程處長林立昌提到，這次演練主要是模擬竹圍漁港內一艘CTR級漁船突然起火，現場冒出大量濃煙，桃市消防局據報立即派出消防車馳援搶救，從岸上拉水線全力灌救，一面將附近併排漁船疏散吊離現場，避免遭火勢波及，並救出起火漁船內的受傷船員後送治療。

等到火勢獲得初步控制後，立即派遣環保艦隊、海巡艦艇，中油桃油五號，分別於內、外港佈設3道防線，防止油污往外港擴散，同時動用直升機、無人機、機動雷達車，分別於空中、地面進行即時監控，以免污染許厝港重要濕地，保護珍貴的生態資源。

林立昌說，這次演練規模相當震撼，共計16個單位參與，動員102人次、直昇機1架次、各式船艇8艘、各式車輛14輛、各式汲油器及攔油索等21類應變機具及資材，堪稱近年來最大規模的港區災害污染實境操演。

海岸管理工程處副處長林錫聰說，台灣平均一年會發生一起漁船起火事件，港區的漁船都停靠得相當近，因此一艘漁船起火時便很容易延燒至其他漁船，除了要將火勢熄滅之外，避免漁船上的油汙影響海洋生態也是極為重要，尤其洋流速度時快時慢，需加強相關單位的默契，才能在意外發生時操作熟練。

(中時 )