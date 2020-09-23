苗栗市公所前廣場在苗栗縣政府支持下，納入城鎮之心工程計畫，拆除圍牆改造成為「好客廣場」，開闊空間讓民眾散步休閒。（何冠嫻攝）

苗栗市公所前廣場在苗栗縣政府支持下，納入城鎮之心工程計畫，拆除圍牆改造成為「好客廣場」，開闊空間讓民眾散步休閒。（何冠嫻攝）

苗栗市公所前廣場在苗栗縣政府支持下，納入城鎮之心工程計畫，拆除圍牆改造成為「好客廣場」，嶄新面貌與開闊空間拉近與民眾的距離。（何冠嫻攝）

苗栗市公所正門前花圃在苗栗縣政府支持下，納入城鎮之心工程計畫，拆除圍牆進行綠美化改造工程，改造成為「好客廣場」，23日苗栗市長邱鎮軍揭幕啟用，正式開放寬廣空間，讓民眾散休憩「坐寮」。

苗栗市長邱鎮軍表示，公所圍牆與外界區隔，產生莫名距離感，為了營造親民友善的洽公場所，讓往來行人和里鄰鄉親，可以有個短暫休憩的公共場所，因此積極爭取縣府城鎮之心計畫，特別感謝苗栗縣長徐耀昌的大力支持，將市公所前廣場納入規畫改善。

邱鎮軍說明，重新打造的公所前花圃展現全新樣貌，並取名為「好客廣場」，展現熱情待客的客家精神與態度。23日邱鎮軍與立委徐志榮夫人王慧珍等人，為「苗栗市公所題名牆」揭幕，宣布正式啟用，歡迎鄉親休憩「坐寮」。

公所說明，工程除拆除老舊圍牆，花圃與人行道則整併為一體的綠地空間，種植遮蔭植栽，打造視野開闊、空間開放的綠地廊道，讓公所可以與市民更加親近，並利用藝術街道家具設計，設置花架座椅、造型花架屋亭，創造廣場地標，原停車場柵欄也規畫為人車分道的安全設施，成為開放式的親民空間。

(中時 )