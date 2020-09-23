台中市長盧秀燕（右三）出席神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程動土典禮。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕感謝時任立委的洪慈庸在立法院爭取神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程經費。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕（右一）出席神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程動土典禮。（王文吉攝）

台中市日南國小西棟B棟校舍整建工程、神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程23日舉行動土儀式，市長盧秀燕一早連趕兩場開工典禮，她期許工程完工後提供學生更好的學習環境，市府將協助校方充實各項教學設備，讓師生擁有良好的教育品質。

盧秀燕出席日南國小校舍開工典禮時提到，身為六都唯一的女性市長，她相當重視孩童教育，感謝立法院副院長蔡其昌及多位市議員協助爭取經費，尤其李榮鴻議員爭取380萬元改建校園廁所，將提供師生更優質的校園環境。

日南國小校長林銘宗指出，日南國小共有新生代、中生代、及舊生代三種建築體，感謝教育部和市府補助經費，讓舊校舍開工重建；原校舍是許多校友充滿回憶的地方，如今功成身退，滿心期待迎接全新的未來，讓百年老校擁有嶄新的面容，學生享有更優質的教學品質。

「16年心聲聽到了！」盧秀燕表示，神圳國中成立16年來，限於經費不足，只有校舍，沒有活動中心，去年她一上任，市議員羅永珍等當地民代就建議一定要興建活動中心，因此她指示時任副市長的立委楊瓊瓔盤點神岡區學校不足建設，想方設法補齊興建經費。

「除蓋活動中心，還要加進大型公托。」盧秀燕也感謝時任立委的洪慈庸在立法院爭取中央補助，也感謝地方議員通過市府預算，今日順利開工。神圳國中校長劉夏豪表示，此次新建工程規劃1樓設置非營利幼兒園教室及專科教室，2樓為綜合體育館，讓空間發揮最大效益。

教育局長楊振昇說明，日南國小西棟B棟校舍整建工程由教育部補助1840多萬元，市府籌編1520多萬元，興建地上3層、8間教室的教學大樓。神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室，由市府編6290多萬元，並爭取教育部2690多萬元補助，除擴增公共化教保服務量，也提供當地居民舉辦藝文及體育活動時使用。

(中時 )