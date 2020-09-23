台中市日南國小西棟B棟校舍整建工程、神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程23日舉行動土儀式，市長盧秀燕一早連趕兩場開工典禮，她期許工程完工後提供學生更好的學習環境，市府將協助校方充實各項教學設備，讓師生擁有良好的教育品質。
盧秀燕出席日南國小校舍開工典禮時提到，身為六都唯一的女性市長，她相當重視孩童教育，感謝立法院副院長蔡其昌及多位市議員協助爭取經費，尤其李榮鴻議員爭取380萬元改建校園廁所，將提供師生更優質的校園環境。
日南國小校長林銘宗指出，日南國小共有新生代、中生代、及舊生代三種建築體，感謝教育部和市府補助經費，讓舊校舍開工重建；原校舍是許多校友充滿回憶的地方，如今功成身退，滿心期待迎接全新的未來，讓百年老校擁有嶄新的面容，學生享有更優質的教學品質。
「16年心聲聽到了！」盧秀燕表示，神圳國中成立16年來，限於經費不足，只有校舍，沒有活動中心，去年她一上任，市議員羅永珍等當地民代就建議一定要興建活動中心，因此她指示時任副市長的立委楊瓊瓔盤點神岡區學校不足建設，想方設法補齊興建經費。
「除蓋活動中心，還要加進大型公托。」盧秀燕也感謝時任立委的洪慈庸在立法院爭取中央補助，也感謝地方議員通過市府預算，今日順利開工。神圳國中校長劉夏豪表示，此次新建工程規劃1樓設置非營利幼兒園教室及專科教室，2樓為綜合體育館，讓空間發揮最大效益。
教育局長楊振昇說明，日南國小西棟B棟校舍整建工程由教育部補助1840多萬元，市府籌編1520多萬元，興建地上3層、8間教室的教學大樓。神圳國中多功能活動中心暨非營利幼兒園教室，由市府編6290多萬元，並爭取教育部2690多萬元補助，除擴增公共化教保服務量，也提供當地居民舉辦藝文及體育活動時使用。
(中時 )
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