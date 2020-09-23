美國總統川普自2016年底當選後，他的愛女伊凡卡和女婿兼白宮顧問庫許納雙雙躍升為白宮「重要人物」。從最近以色列與阿拉伯聯合大公國建交、甲骨文收購TikTok，到白宮人事鬥爭等，庫許納的影子可說「無所不在」，如今川普心目中最重要的目標——競選連任，庫許納更是幕後最重要的操盤手。

川普上台後經常強調「美國第一」，在國際上得罪不少盟友，近日終於出現「外交突破」：促成以國與阿聯及巴林關係正常化，這對美、以、阿、巴四方都是外交勝利。這項成就顯然布局已久，並在選前大量曝光，為川普的選情注入一劑強心針。對此，川普也毫不掩飾，公開讚揚庫許納：「我不認為，除了他還有任何人能完成這件事」。

針對美中之間如火如荼的「科技戰」，庫許納近日也表示，白宮正在檢視甲骨文公司與北京字節跳動的合作案。

在選情激化的時刻，庫許納8月13日承認，自己已經與宣布角逐總統大位的饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）秘密會面。一般認為，「肯爺」參選，意在暗助川普，因為他一向挺川，且他可以吸納部分非裔選民的票，避免他們投給拜登。庫許納也曾透露，他與肯爺有10年以上的交情，兩人常常談論各種議題。

在白宮人事鬥爭上，庫許納先後擠掉1位前任州長和其他2位團隊大老。在美台關係上，《富比士》報導，川普2016年底曾與台灣總統蔡英文通電話，因此惹怒北京，當時也是靠庫許納出面滅火。

(中時 )