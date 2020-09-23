教師節將近，為了傳承尊師重道的傳統，頭份市公所23日上午在義民廟舉辦祭孔大典，讓年輕學子傳揚敬師倫理，頭份市公所並以智慧筆取代智慧毛供學生拔取，象徵取得智慧。後龍鎮公所也在知名的英才書院，舉辦敬師大典，鎮公所特地向台電爭取費用購置禮品贈送給全鎮600名教師，感謝老師無私的付出。
在國內傳統教師節慶祝活動日益被忽視的同時，頭份市是少數仍保有祭孔傳統的鄉鎮市，由於頭份市過往就是以文風鼎盛著稱，所以特別重視讀書風氣及敬師重恩，每年更在教師節前夕，擇期舉辦祭孔大典，邀請全市中小學學生及各地方人士參加，以示傳承。
今年頭份市祭孔大典依傳統在義民廟舉行，義民廟特別設有文昌祠，祀奉孔子，由市長羅雪珠主持祭祀大典，包括縣議員張淑芬、徐功凡、縣府秘書林佛樹等人以及多位市代、里長、校長都親自到場，向至聖先師致上最敬禮。
祭典是由知名的頭份國中國樂團展開序幕，接著由羅雪珠領頭祭祀至聖先師，並展示以智慧筆代替智慧毛儀式，並頒獎表揚各各得獎學生。讓尊師重道精神持續傳承不斷。
後龍鎮公所也為了感念老師們在過去一年中為了教育學生無私的奉獻，23日上午特別在英才書院舉行敬師大典，後龍鎮長朱秋隆特別向台電爭取經費，購置600分精美禮品，在英才書院舉辦敬師禮中，分送給全鎮中小學、幼兒園老師，以表示對老師的崇高敬意。
典禮中並安排學生向老師敬茶，透過小小儀式表達最大敬意，「一日為師，終生為父」讓學生了解為何要敬師的道理，懂得感恩將來才能回饋社會。
(中時 )
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